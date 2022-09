Leopard für die Ukraine : Washington sieht kein Hindernis für deutsche Kampfpanzer

In der Berliner Ampel-Koalition melden sich die Stimmen zurück, die eine Ausweitung deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine verlangen. Zu ihnen zählen neben der Vorsitzenden des Bundestags-Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Michael Roth (SPD) und der Vorsitzende des Europa-Ausschusses Anton Hofreiter (Grüne).

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik



Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin.

Hofreiter sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern, Deutschland werde „über kurz oder lang nicht umhin“ kommen, der Ukraine moderne, westliche Kampfpanzer zu liefern. Es gebe in Deutschland weiterhin Schützenpanzer Marder, welche die Bundeswehr nicht mehr brauche; die Ukraine wolle diese Panzer haben und solle sie auch bekommen. Roth gab an, zwar habe aus dem Kreis der westlichen Verbündeten bislang niemand moderne Schützen- und Kampfpanzer geliefert. Deswegen solle sich jetzt die Bundesregierung mit ihren Partnern in EU und Nato „zusammensetzen und klären, was können wir noch liefern“.

Die FDP-Abgeordnete Strack-Zimmermann rief gleichfalls die Bundesregierung auf, ihre Zurückhaltung aufzugeben. Selbst die Vereinigten Staaten hätten Deutschland dazu aufgefordert, die Führung in Europa zu übernehmen und Panzer zu liefern. Sie bezog sich damit auf eine Twitter-Nachricht der amerikanischen Botschaft in Berlin, in der es hieß, die Vereinigten Staaten riefen „alle Verbündeten und Partner dazu auf, der Ukraine im Kampf um ihre demokratische Souveränität so viel Unterstützung wie möglich zu gewähren“. Die Entscheidung über die Art der Hilfen liege „letztlich bei jedem Land selbst.“

Ersatzteile und Munition dürften knapp werden

Während nach Meldungen aus der Ukraine ein Teil der von Deutschland gelieferten Haubitzen nach dem Einsatz in der Ukraine schon wieder Richtung Westen transportiert werden, um instand gesetzt zu werden, bietet der Panzerfabrikant Rheinmetall an, 15 ausgemusterte Marder-Schützenpanzer, die das Unternehmen mit eigenen Mitteln funktionstüchtig gemacht habe, stünden zur Abgabe an die Ukraine bereit.

Was Feuerkraft und Reichweite auf dem Gefechtsfeld angeht, würden deutsche Kampfpanzer im Vergleich zu früheren Lieferungen keinen Quantensprung darstellen. Der Leopard 2 verfügt über eine Bordkanone vom Kaliber 120 Millimeter, ihre maximale Kampfreichweite gibt die Bundeswehr mit 5000 Metern an. Das ist weniger als bei den zehn Panzerhaubitzen 2000, die Deutschland seit Juni an die Ukraine übergeben hat und die unmittelbar im Anschluss an der Front gegen die Russen eingesetzt wurden. Sie verfügen über ein 155-Milimeter-Rohrwaffensystem und können Ziele, abhängig von der verwendeten Munition, in einer Entfernung von bis zu 40 Kilometern Entfernung bekämpfen.

Der Mehrwert der Kampfpanzer ergibt sich daraus, dass sie im Gegensatz zu den Panzerhaubitzen auch großkalibrigem Beschuss widerstehen können und aus der Bewegung heraus schießen können. So können sie etwa vorrückende Infanterie unmittelbar und wirkungsvoll unterstützen.

Zwar dürften der Ukraine bei ihrem zügigen Vormarsch an der östlichen Front zahlreich russische Kampfpanzer in die Hände gefallen sein. Auch haben westliche Partner, vor allem Polen, bereits hunderte Kampfpanzer übergeben, die noch aus sowjetischer Produktion stammen. Allerdings dürften für sie perspektivisch sowohl die Ersatzteile als auch die Munition knapp werden. Wie bei anderen schweren Waffensystemen auch, wächst bei den Ukrainern daher die Dringlichkeit, ihre Streitkräfte zunehmend mit westlichen Systemen auszustatten, um den Krieg gegen Russland fortführen zu können.