Nach Marder-Entscheidung : Forderungen nach Kampfpanzern für die Ukraine werden lauter

Die Bundesregierung will der Ukraine die zugesagten Schützenpanzer Marder noch in den ersten drei Monaten des neuen Jahres überlassen. Es gehe dabei um etwa 40 der Waffensysteme, mit denen ein Bataillon ausgestattet werden könne, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin.

Die dazu in Deutschland geplante Ausbildung ukrainischer Soldaten werde nach Einschätzung von Fachleuten etwa acht Wochen dauern. Auch die US-Seite werde Ukrainer an ihrem Schützenpanzer Bradley ausbilden. Ob in den USA oder in Deutschland sei zunächst nicht bekannt. Die USA und Deutschland haben der Ukraine auch das Flugabwehrraketensystem Patriot zugesagt und wollen Ukrainer daran ausbilden.

Kühnert verteidigt „lange Abwägung“

Nach Darstellung von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Lieferung von Schützenpanzern nichts mit dem Druck der Koalitionspartner FDP und Grüne zu tun.

„Ich glaube, weder im Weißen Haus noch anderswo werden allzu intensiv die Tweets von Verteidigungsausschuss-Vorsitzenden und anderen verfolgt“, sagte er am Freitag bei einer von der SPD veranstalteten Online-Diskussion zum Dreikönigstag. Damit spielte Kühnert vor allem auf die Forderungen von Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), der Vorsitzenden des Bundestags-Verteidigungsausschusses, nach Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern an.

Die Entscheidung von Scholz habe etwas „mit politischer Klugheit und einer langen Abwägung zu tun, den richtigen Moment für solche Entscheidungen zu treffen“, sagte Kühnert. Er sei froh, dass auch der FDP-Vorsitzende und Finanzminister Christian Lindner es am Donnerstag als richtig bewertet habe, dass Scholz keine Alleingänge gemacht habe. Die Entscheidung des Kanzlers sei „in enger Abstimmung mit unseren internationalen Partnern“ erfolgt – auch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Scholz hatte am Donnerstag in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden vereinbart, gemeinsam Schützenpanzer in das Kriegsgebiet zu liefern. Die Ukraine fordert seit vielen Monaten die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern.

Hofreiter: Müssen Kampfpanzer liefern

Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter forderte daraufhin auch die Lieferung von Kampfpanzern. „Ich würde mir wünschen, dass als Hauptherstellungsland von Leopard 2 wir eine europäische Initiative starten für die Lieferung von Leopard 2 und gemeinsam mit Europa schauen, was wir alles der Ukraine liefern können, damit sie die besetzten Gebiete befreien können“, sagte Hofreiter am Freitag im ARD-„Morgenmagazin“.

Die Strategie müsse sein, dass die Ukraine mit allem unterstützt werde, was sie auf dem Gefechtsfeld brauche und dazu gehöre noch deutlich mehr. Die Gefahr, dass Deutschland dadurch zur Kriegspartei werden würde, wies der Vorsitzende des Bundestags-Europaausschusses zurück. „Je deutlicher wir die Ukraine unterstützen und je klarer wir Putin signalisieren, dass wir mit dieser Unterstützung nicht nachlassen, desto höher ist die Chance, dass dieser Krieg beendet wird“, sagte der Grünen-Politiker.

Die Entscheidung, mehrere Dutzend Exemplare des Schützenpanzers Marder liefern zu wollen, bezeichnete Hofreiter als „sehr, sehr spät“. „Wenn diese Panzer früher geliefert worden wären, dann wären weniger ukrainische Soldaten gestorben. Das muss man ganz klar sagen“, sagte der Grünen-Politiker.

Auch die Opposition fordert Entscheidungen über die Lieferung von Leopard-Panzern. „Wir sehen, dass die ukrainischen Soldaten zur Selbstverteidigung diese Waffen schlichtweg brauchen", sagte der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, gegenüber RTL/ntv. Es müsse jetzt auch über die weiteren Schritte entschieden werden.

Militärexperte: Lieferungen nicht kriegsentscheidend

Der Militärexperte Carlo Masala begrüßt die geplante Lieferung weiterer schwerer Waffen an die Ukraine durch Deutschland, Frankreich und die USA. „Das ist eine richtige Entscheidung“, sagte der Politikwissenschaftler von der Universität der Bundeswehr in München dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (Freitag). Auch er kritisierte allerdings den späten Zeitpunkt.

Masala betonte, das „Gerede“, wonach der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg eskalieren werde, wenn bestimmte Waffensysteme geliefert würden, sei jetzt endgültig vom Tisch. „Das öffnet auch die Tür für andere Waffenlieferungen. In zwei Monaten reden wir möglicherweise über Kampfflugzeuge und Kampfpanzer.“ Kriegsentscheidend seien die Lieferungen indes nicht, räumte Masala ein. „Aber es erleichtert Gegenoffensiven der Ukrainer im Osten und im Süden.“

Auch Patriot-System soll in die Ukraine gehen

Neben den Marder-Panzern will Deutschland der Ukraine auch eine Patriot-Flugabwehrbatterie für die Luftabwehr zur Verfügung stellen. Der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, will dabei Tempo machen. „Abgabe Patriot an die Ukraine mit Ausbildung ukrainischer Soldaten so schnell wie möglich, gleichzeitig Einsatz in Polen und Slowakei bedeutet ein Kraftakt für unsere Truppe. Aber es muss sein in diesen besonderen Zeiten!“, zitierte die Luftwaffe den Generalleutnant am Freitag auf Twitter.

Polen hat die geplante Abgabe des Flugabwehrsystems begrüßt. Er habe diesen Schritt mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, schrieb Außenminister Zbigniew Rau in der Nacht zu Freitag auf Twitter. „Diese Entscheidung stimmt überein mit dem, was Polen bereits Ende November vorgeschlagen hatte.“ Damals hatte die Regierung in Warschau den Vorschlag gemacht, Deutschland solle mehrere Polen angebotene Patriot-Systeme lieber in die Ukraine verlegen. Dies hatte in Berlin heftige Verstimmung ausgelöst.