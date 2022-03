Krieg in der Ukraine : Die Marine zeigt Flagge um jeden Preis

Der russische Überfall auf die Ukraine war einen Tag alt, da wandte sich Jan Christian Kaack, Vizeadmiral und Befehlshaber Flotte, in einem Tagesbefehl an die rund 16.300 Soldaten der Marine. Der Angriff sei eine „Zäsur“ für die deutsche Sicherheitspolitik. Während Heeresinspekteur Alfons Mais über Linkedin die Welt wissen ließ, dass die Bundeswehr „mehr oder weniger blank“ dastehe, suchte Kaack mit der kleinsten Teilstreitkraft das Gegenteil zu demonstrieren.

Schiff um Schiff und Boot um Boot erhielten von Kaack neue Befehle. Die Korvette Erfurt, eigentlich Richtung Libanon unterwegs, schloss sich der Standing NATO Maritime Group 1 an, die in Nord- und Ostsee kreuzte. Sie ist einer von vier Verbänden der Allianz, die zur schnellen Bündnis-Eingreiftruppe VJTF zählen. Auch die Fregatte Lübeck, die auf dem Weg in die Ägäis war, änderte ihren Kurs und gliederte sich im Mittelmeer in die Standing NATO Maritime Group 2 ein. Das Flottendienstboot „Alster“ lief aus, um in der Ostsee Meer- und Küstengebiete elektronisch zu überwachen und gesicherte Erkenntnisse zu gewinnen. Zudem liefen vier Minenjagdboote aus, um die Nordflanke der Allianz sichern zu helfen.

Der Marineinspekteur setzt auf Stärke

Wie die Marine vorige Woche mitteilte, befinden sich mittlerweile 24 Einheiten und 1700 Soldaten im Einsatz auf See, plus zwei P3-C-Seefernaufklärer. Aktuell, heißt es, begleite sie „mit allem, was schwimmt“, die russischen Seestreitkräfte, die sich aus dem Norden in Richtung östliches Mittelmeer bewegten oder auf die Einfahrt ins Schwarze Meer warteten.

Kaack, der am Freitag zum neuen Marineinspekteur ernannt wurde, setzt angesichts der imperialen Drohungen aus Moskau offenkundig auf Stärke. Rückenwind erhält er dabei aus Berlin. Schließlich hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Rede am 27. Februar den Streitkräften hundert Milliarden Euro versprochen, um sie rasch zu modernisieren. Auch soll der Verteidigungshaushalt künftig stets zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen. Das wäre deutlich mehr als bisher. Damit könnten viele zusätzliche Milliarden für Rüstungsvorhaben verfügbar werden.

Von einer Kehrtwende für die Flotte will man in Rostock dennoch nichts wissen. Eher, heißt es dort, könne man nun bald vieles von dem in Angriff nehmen, was die Marine dringend brauche, um ihrem Auftrag voll gerecht zu werden. Das ist bisher nicht der Fall. Die kleinste Teilstreitkraft hat wie die ganze Bundeswehr einen hohen Preis für die Friedensdividende der vergangenen Jahrzehnte gezahlt. Sie leidet unter den Folgen des Sparens und aus dem Ruder gelaufenen Rüstungsprojekten. Viele Systeme sind älter als die Soldaten, die sie bedienen. Und Reparaturen ziehen sich. Bei einem größeren Schiff, heißt es, habe sich der Aufenthalt in der Werft verlängert, weil bei der Begutachtung einer Antriebswelle die Beschichtung leicht angekratzt worden sei und die Instandsetzung habe ausgeschrieben werden müssen. Das habe vier Monate gedauert.

Was an Schiffen an die Marine übergeben wird, kommt oft zu spät, ist teurer als gedacht und dann mitunter nicht mal direkt zu gebrauchen. Das jüngste Beispiel liefern die Fregatten der Baden-Württemberg-Klasse (F125). Die vier Überwasserkampfschiffe, von denen das letzte, die Rheinland-Pfalz, Ende Januar übergeben wurde, galten anfangs als großer Wurf. Hauptsächlich entwickelt wurden sie für weltweite maritime Stabilisierungsoperationen niedriger und mittlerer Intensität sowie die Feuerunterstützung an Land – nicht jedoch für den Seekrieg gegen andere Kriegsschiffe.

Nach mannigfaltigen technischen Problemen und riesigen Kostensteigerungen sind die Schiffe mit Jahren Verspätung nun zwar in der Marine angekommen. Ihre operative Nutzung jedoch, so heißt es im 14. Rüstungsbericht des Verteidigungsministeriums zu Rüstungsangelegenheiten, solle erst 2023 möglich sein. Einschränkungen bestünden im Einsatzsystem, bei der Informationssicherheit sowie bei der 127-Millimeter-Artilleriekanone und beim Flugkörperschießen. Die Marine schweigt zur Frage, ob sich angesichts der Sicherheitslage daran schneller etwas ändern lässt. Angaben, die Rückschlüsse auf die Einsatzbereitschaft zulassen, werden gerade generell nicht erteilt.

Grundsätzlich aber macht das Marinekommando aus den mannigfaltigen Problemen, mit denen sich die Seestreitkräfte konfrontiert sehen, keinen Hehl. Der Bestand an operativ verfügbaren Schiffen und Luftfahrzeugen reiche nicht aus. Angesichts der Aufgaben – Landes- und Bündnisverteidigung, Krisenmanagement und Beiträge zur maritimen Sicherheit etwa – habe die Marine seit 2015 keine „operativen Reserven“ mehr bilden können. Damit sei ihre größte Stärke, die Flexibilität, verloren gegangen.

Mit dem Geld der Bundesregierung hofft die Marine, die Modernisierungsprozesse schneller umsetzen zu können. Das könnte bedeuten: Die vorgesehenen modernen Schiffe schneller zu erhalten, im Einzelfall vielleicht in größerer Stückzahl: etwa das zweite Los der Korvetten K-130, die künftige Fregatte 126 und das deutsch-norwegische Beschaffungsprogramm der U-Boote der Klasse 212 CD. Doch all diese Projekte brauchen Zeit.

Akut helfen dürfte eher, die leeren Munitions- und Ersatzteillager aufzufüllen, die Beschaffungs- und Instandsetzungsprozesse zu entschlacken und die Führungsfähigkeit – sprich die Digitalisierung – zu verbessern. Gegenüber Moskau setzt das Marinekommando trotz der Herausforderungen darauf, Flagge zu zeigen. Die vielen Einheiten auf See seien eine Botschaft, heißt es: „Die Deutsche Marine ist da, und sie ist wachsam.“