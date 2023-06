Aktualisiert am

Als „absolut reibungslos“ bezeichnet Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz den Ablauf des Manövers. Rund 90 Prozent aller geplanten Flüge haben stattgefunden, sagt er. Der zivile Luftverkehr sei nur in geringem Maße gestört worden.

Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz, Verteidigungsminister Boris Pistorius und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Jagel Bild: EPA

Das groß angelegte Luftwaffenmanöver „Air Defender 23“ hat nach Einschätzung der Bundeswehr kaum zu Störungen im zivilen Flugverkehr geführt. Die zehn Tage dauernde Übung mit 250 Flugzeugen aus 25 Ländern sei „absolut reibungslos“ verlaufen, sagte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, am Freitag. Dank der guten Planung der Deutschen Flugsicherung habe es im zivilen Luftverkehr „keinerlei Flugausfälle“ gegeben und Verspätungen hätten sich dort nur „im geringen Minutenbereich“ bewegt.

Insgesamt sei das Manöver „ein voller Erfolg“ gewesen, sagte Gerhartz auf dem Luftwaffenstützpunkt Jagel in Schleswig-Holstein. Es habe belegt, dass die Verbündeten in der Lage seien, innerhalb weniger Tage große Mengen an militärischem Material zu verlegen und eine zweiwöchige Großübung dann auch durchhalten könnten. Deutschland habe dabei von den Verbündeten viel Lob für die Organisation des Manövers erhalten.

Von 2000 geplanten Flügen hätten letztlich 1800 tatsächlich stattgefunden, sagte der Luftwaffen-Inspekteur. An einem Tag seien die Flugzeuge wegen Gewittern sicherheitshalber am Boden geblieben. „Eine Erfüllung von 90 Prozent ist bei solchen Großübungen immer noch ein Spitzenwert“, sagte Gerhartz. Im Erstfall würden die Flugzeuge natürlich auch bei Gewittern fliegen.

Ein wichtiges Ziel der Übung sei es auch gewesen, die Flugzeuge und Systeme unterschiedlicher Luftwaffen in einem Datenverbund zusammenzuschließen, sagte Gerhartz. Dies sei noch nicht „am ersten Tag“ gelungen, habe aber dann funktioniert. Auch in anderen Bereichen der Zusammenarbeit habe es im Laufe der Übung eine „steile Lernkurve“ gegeben.

Gerhartz hob die Bedeutung der militärischen Infrastruktur in Deutschland für die NATO hervor. Der Generalleutnant sprach sich dagegen aus, weitere Militärflughäfen zu schließen. Deutschland müsse sich aufgrund der geostrategischen, geografischen und geopolitischen Lage als Drehscheibe verstehen und Kräfte der NATO aufnehmen können. Das gelte auch für Landstreitkräfte.

Um die für das Manöver über den Atlantik eingeflogenen amerikanischen Flugzeuge aufnehmen zu können, waren in Deutschland die militärischen Ausweichflugplätze Hohn in Schleswig-Holstein und Lechfeld in Bayern genutzt worden. „Und das hat uns allen noch mal gezeigt: Wir dürfen diese beiden Flugplätze nicht aufgeben. Diese beiden Flugplätze, sowohl Hohn wie auch Lechfeld, müssen wir entsprechend behalten“, sagte Gerhartz.

„Air Defender 2023“ wurde am Vorabend beendet und war die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato. Es nahmen 25 Nationen mit 250 Flugzeugen und etwa 10.000 Soldaten teil. Mit einem fiktiven Szenario wurde im Luftraum über Deutschland trainiert, wie das westliche Verteidigungsbündnis auf den Angriff eines östlichen Bündnisses reagiert und dabei bereits vom Gegner besetzte Gebiete zurückerobert.