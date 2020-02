Leipzig im Wandel : Überschattet von Gewalt

Ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin“, so lautet die Rezeptur, die jemand an eine Wand am Connewitzer Kreuz geschmiert hat. Daneben steht: „Bullen jagen!“, „Kiez Miliz“, „Helmpflicht für Bullenschweine“, „No Cops“. Ein junger Mann in Sportleggins wirft ungerührt einen Basketball in den Korb vor der Betonwand. Solche Parolen sind Standard im Leipziger Stadtteil Connewitz. Und den Sprüchen folgen oft auch Taten.

Das Viertel mit seinen besetzten Häusern, veganen Cafés und Untergrund-Konzerten gilt vielen als so etwas wie die Herzkammer der alternativen Linken. Kräne auf Baustellen wurden hier schon angezündet, Polizisten mit Silvesterraketen beschossen, brennende Einkaufswagen auf die befahrenen Straßen geschoben, die Mitarbeiterin einer Immobilienenfirma überfallen und verprügelt.