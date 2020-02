Überraschung in Thüringen : Mit den Stimmen der AfD

Es ist kurz vor 13:30 Uhr, als die Thüringer Landtagspräsidentin Birgit Keller die Zahl der abgegebenen Stimmen im dritten Wahlgang verliest: 90 Abgeordnete haben abgestimmt, 90 Stimmen sind gültig, es gibt eine Enthaltung. Für Bodo Ramelow, den Kandidaten von Linken, SPD und Grünen haben 44 Abgeordnete gestimmt, zwei mehr als die Koalition Abgeordnete hat. Das müsste locker reichen, wenn sich die restlichen Stimmen auf seine beiden Gegenkandidaten, Christoph Kindervater, den die AfD aufgestellt hat, und Thomas Kemmerich von der FDP verteilen. Doch dann kommt, was den ganzen Vormittag schon in der Luft lag: „Christoph Kindervater null Stimmen, Thomas Kemmerich 45 Stimmen“, verliest Keller. Riesenjubel brandet nur bei der AfD auf, nicht bei CDU und FDP, schon gar nicht bei Linken, SPD und Grünen. Denn damit heißt der neue Thüringer Ministerpräsident Thomas Kemmerich, der mit seiner Partei im Oktober mehrere Tage um den Einzug in den Landtag bangen musste und am Ende nur denkbar knapp über die Fünf-Prozent-Hürde kam, regiert nun das Zwei-Millionen-Einwohner-Land.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.



Noch im ersten Jubel nahm Kemmerich die Wahl an und wurde umgehend von Keller vereidigt. Als erste Gratulantin ging die Vorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, mit Blumen auf Kemmerich zu, warf sie ihm mit den Worten „Ich schäme mich für Sie, Sie sind kein Demokrat!“ vor die Füße und zog nach einer angedeuteten Verbeugung wieder von dannen. Danach verließ die Fraktion der Linken umgehend den Plenarsaal, während Abgeordnete der anderen Fraktionen Kemmerich gratulierten. Bodo Ramelow verließ umgehend den Landtag, sein Projekt einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung ist dahin. Erst gestern hatten Linke, SPD und Grüne ihren Koalitionsverstrag in Erfurt unterschrieben, vor der Wahl waren alle drei Parteien zuversichtlich. Und dann das. „Diese Situation ist vom Wähler nicht gewünscht“, erklärte Hennig-Wellsow kurz darauf vor Journalisten. „Ich schäme mich für Kemmerich und Mohring, dass sie das zugelassen haben.“ CDU und FDP hätten den demokratischen Konsens eindeutig verlassen und das Land „von langer Hand geplant“ den Rechtsextremen ausgeliefert. „Kemmerich ist ein Ministerpräsident von Gnaden der Rechten.“

Während sich Kemmerich nach den Gratulationen umgehend in sein Fraktionsvorsitzenden-Büro zurückzog, gab CDU-Chef Mike Mohring Interviews, in denen er wiederholte, für die eingetretene Lage nicht verantwortlich zu sein. „Wir sind nur für unser eigenes Abstimmungsverhalten zuständig“, erklärte er, und dass seine Fraktion das gemacht habe, was sie vor der Abstimmung gesagt habe: Ramelow nicht zu wählen. Stattdessen haben man sich „als Partei der Mitte für den Kandidaten der Mitte entschieden“.

Mehr zum Thema 1/

Kemmerich war in den ersten beiden Wahlgängen, in denen die absolute Mehrheit für die Wahl zum Regierungschef erforderlich war, nicht angetreten. Stattdessen traten nur Bodo Ramelow und der parteilose Dorfbürgermeister Christoph Kindervater für die AfD an. Im ersten Wahlgang fielen von 90 gültigen Stimmen 43 auf Ramelow und 25 auf Kindervater, 22 Abgeordnete enthielten sich. Damit hatte Rot-Rot-Grün eine Stimme mehr als sie über eigenen Abgeordnete verfügen, die AfD hatte drei Stimmen mehr. Im zweiten Wahlgang wandelte sich das Bild nur unwesentlich: 44 Stimmen für Ramelow, 22 für Kindervater, 24 Enthaltungen.

Damit war klar, dass die Wahl in einem dritten Wahlgang entschieden werden würde. Diesmal kandidierte zusätzlich Thomas Kemmerich für die FDP; zuvor hatte die CDU-Fraktion am Abend beschlossen, in diesem Fall für Kemmerich stimmen zu wollen. Einen eigenen Kandidaten stellte die Union nicht auf, mutmaßlich, um Kemmerichs Chancen zu erhöhen. Denn was dann passierte, zog sich bereits als Gerücht durch den Erfurter Landtag: Dass die AfD in diesem Fall ihren eigenen Kandidaten, der auf der Zuschauertribüne saß, fallen lassen und für Kemmerich stimmen würde. So kam es dann auch. Damit ist die politische Lage in Thüringen wieder völlig offen: Thomas Kemmerich ist nach Reinhold Maier, dem ersten Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, der zweite Regierungschef der Liberalen in einem Bundesland.

Kemmerich löst mit seinem Schachzug ein, was er vor der Wahl großflächig plakatiert hatte: Rot-Rot-Grün zu beenden. „Ich kandidiere nicht, um bestimmen Personen zu Ministerämtern zu verhelfen, sondern um Rot-Rot-Grün abzulösen“, sagte er vor der Wahl am Mittwoch und erklärte nebenbei, dass überhaupt nicht alle Minister ausgetauscht werden müssten. Die der SPD zum Beispiel, die zurzeit für Finanzen, Inneres und Wirtschaft zuständig sind, würde er durchaus im Amt lassen. Die Sozialdemokraten wiesen das umgehend zurück. Thüringen muss nun noch ein paar Tage länger auf eine Regierung warten. Die Tagesordnungspunkte „Vereidigung der Minister“ und „Erste Kabinettsitzung“ wurde am Nachmittag gestrichen.