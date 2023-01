Übergriffe gegen Einsatzkräfte : Nimmt die Gewalt in Deutschland zu?

Randale an Silvester: Ein gepanzertes Einsatzfahrzeug der Polizei räumt in Leipzig am Neujahrstag die Reste der Barrikaden. Bild: dpa

Nach den heftigen Angriffen auf Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Silvesternacht war für die Berliner Oberbürgermeisterin Franziska Giffey eines schnell klar: Dass auch in anderen Städten „die Lage ganz schön schlimm war“ und man deshalb „eine deutschlandweite Debatte“ brauche.

Oliver Georgi Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Innenministerin Nancy Faeser sammelt derzeit Daten und will bald ein Gesamtbild der Nacht vorstellen. Schon jetzt zeigt sich: In Berlin gab es die mit Abstand gewalttätigsten Ausschreitungen mit 47 verletzten Polizisten und 15 verletzten Feuerwehrmännern. Ein Feuerwehrmann musste im Krankenhaus bleiben, ein Polizist wurde ambulant behandelt. Die Feuerwehr sprach davon, in mehreren Fällen gezielt in einen Hinterhalt gelockt worden zu sein.