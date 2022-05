„Kulturelles Symbol“ : Über Söders Kreuzerlass wird vor Gericht entschieden

Gut vier Jahre ist es her, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU mit dem weithin so bezeichneten „Kreuzerlass“ ein paar Tage die Republik in Wallung brachte. Ursprünglich war angedacht, dass die „christlich-abendländische Prägung“ Bayerns Verfassungsrang bekommt. So hatte Jurist Söder das beim politischen Aschermittwoch 2018 angekündigt, womöglich im veranstaltungstypischen Überschwang.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Übrig geblieben ist eine Verwaltungsvorschrift. Die sollte zunächst für alle staatlichen Gebäude gelten, also auch für Hochschulen, Museen, Archive. Außerdem für die Rathäuser der Kommunen. Doch als die Debatte darüber hochkochte, wurde das Hängen eines Kreuzes in diesen Fällen zur „Empfehlung“ herabgestuft. Dieser wird allerdings kaum nachgekommen.