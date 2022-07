Schutz vor Hitze : Es wird immer heißer, aber ein Plan fehlt

Aktualisiert am

Die Hitze fordert auch in Deutschland viele Tote unter Alten und Pflegebedürftigen. Sozialverbände und Ärzte fordern einen nationalen Hitzeschutzplan. Doch der Bund verweist auf die Städte und Gemeinden.

In Zeiten des Klimawandels ist längst klar, dass das Wetter politisch ist. Hitzerekorde, Waldbrände, Wasserknappheit und Dürren sind in Europa ein großes Problem geworden. Dennoch fehlt in Deutschland ein nationaler Hitzeschutzplan. Ihn fordern dieser Tage Sozialverbände und Organisationen der Mediziner. „Wir brauchen dringend einen nationalen Hitzeschutzplan auf Bundesebene“, sagte Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Hitze könne für vulnerable Personen schwerwiegende Folgen haben, etwa für Menschen mit Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen, für Schwangere und Kleinkinder. Kliniken, Rettungsdienste und Pflegeeinrichtungen müssten sich nach einem solchen Plan auf extreme Hitze vorbereiten. Es geht darum, wie man Menschen zum Trinken bewegen kann, Temperatur in Räumen kühler gehalten wird oder wie Medikamente bei großer Hitze gelagert werden müssen. Außerdem wird gefordert, dass gekühlte öffentliche Räume den Bürgern zur Verfügung stehen. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen müssten „konsequent klimatisiert“ sein, forderte die Vizepräsidentin des Sozialverbands Deutschland, Ursula Engelen-Kefer.