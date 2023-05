Es hat etwas Bezeichnendes, dass der bayerische Untersuchungsausschuss „Maske“ nach fast eineinhalb Jahren in einer Sitzung spät am Dienstagabend über die Abschlussberichte debattierte – also an einer größeren Öffentlichkeit vorbei.

Ein Skandalon, das über das zuvor schon Geahnte, Unterstellte oder Bekannte hinausgegangen wäre, hat das Gremium, das sich mit der Beschaffung von Coronaschutzmasken befasste, nicht zutage gefördert. So war es den Landtagsfraktionen am Ende möglich, ihre Bewertungen jeweils entlang von parteipolitischen Interessen und Traditionslinien abzugeben.

Während die AfD von einer „Alibiveranstaltung der Söder-Regierung“ sprach, kann man die Meinung der Oppositionsfraktionen Grüne, SPD und FDP so zusammenfassen: Der angebliche CSU-Filz sei auch bei der Beschaffung von Masken offenbar geworden.

„Müsst Ihr nehmen, Scheuer muss das garantieren!“

Florian Siekmann, der stellvertretende Ausschussvorsitzende von den Grünen, sagte: „Die Amigo-Maskendeals hätten niemals abgeschlossen werden dürfen. Sie waren nicht alternativlos und die angebotenen Masken waren überwiegend Schrott. Das blinde Vertrauen auf CSU-Kontakte und das monatelange Festhalten an den vermurksten Maskendeals haben den Steuerzahler Millionen gekostet.“ Bis zum Ministerpräsidenten hinauf seien auf Regierungsseite einzelne Deals gegen jeden fachlichen Rat „durchgedrückt“ worden.

Als Beleg gilt ihm etwa der von der Opposition so bezeichnete „Scheuer-Deal“ mit der Passauer Firma F&E Protective, bei dem in großem Umfang mangelhafte FFP2-Masken geliefert wurden. Man weiß, dass der aus Passau stammende damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in der Sache zweimal bei Söders Staatskanzleichef Florian Herrmann angerufen hat.

Auch geht aus einem E-Mail-Verkehr hervor, dass Söder per SMS an den damaligen Gesundheitsstaatssekretär Gerhard Eck (alle CSU) auf das Zustandekommen des Geschäfts gedrängt hatte: „Müsst Ihr nehmen, Scheuer muss das garantieren!“

Markus Rinderspacher, Vizepräsident des Landtags von der SPD, äußerte: „Während Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenpfleger:innen Tag und Nacht kämpften, haben sich Frau Tandler und Herr Sauter auf Kosten der Steuerzahler schamlos bereichert. Das war nur durch CSU-Kontakte möglich.“

Er bezieht sich damit unter anderem auf ein Geschäft mit der Schweizer Firma Emix. Bei diesem war Monika Hohlmeier, Tochter des ehemaligen CSU-Chefs Franz Josef Strauß, vermittelnd behilflich, angeblich unentgeltlich.

Die eigentliche Vermittlerin war Andrea Tandler, Tochter des ehemaligen CSU-Ministers Gerold Tandler, die für die Einfädelung von Maskengeschäften mit einem Partner insgesamt gut 48 Millionen Euro an Provision bekommen haben soll. Außerdem hebt Rinderspacher auf das ehemalige Mitglied der CSU-Landtagsfraktion, Alfred Sauter ab, der für die Vermittlung von Maskendeals ebenfalls hohe Summen erhalten hat.

Sauter fühlt sich als Sündenbock

Die Regierungsfraktionen CSU und Freie Wähler widersprechen den Interpretationen der Opposition vehement. Laut Winfried Bausback, dem Ausschussvorsitzenden der CSU, hat es zwar Fehlverhalten einzelner gegeben, aber keine systematische Günstlingswirtschaft oder gar Korruption. Als Beleg gilt ihm etwa, dass ein Geschäft mit der Firma von Söders Frau nicht zustande kam.

Bausback sagt, die Opposition blende bei ihren Behauptungen zu alternativen Angeboten ganz gezielt die Zeitachse aus – obwohl bei „den dramatischen Entwicklungen“ im März 2020 selbst einzelne Wochen, „was die Beschaffungssituation angeht, nicht seriös miteinander verglichen werden konnten“. Das Geschäft mit Emix sei am 3. März 2020 „zu diesen Konditionen für Bayern alternativlos“ gewesen, „auch nach Einschätzung von THW und dem Roten Kreuz“.

Ohne diese Liefermenge hätten demnach in Bayern mehrere Kliniken den Betrieb einstellen müssen. Auf Anwürfe der Opposition, es habe eine „Fast Lane“ gegeben, um „Amigos“ zu bevorzugen, sagt Bausback, diese sollte „in neutraler Weise die Chance erhöhen, schnell Lieferungen zu erhalten und seriöse Angebote nicht sehenden Auges erst zusammen mit der zunehmenden Flut etwa auch an Spam-Mails zu prüfen“.

Einer der härtesten Angriffe auf die CSU kam von einem, der einst in ihren Reihen war: Sauter. Auch er trat ans Rednerpult und warf der Staatsregierung vor, ihn zum Sündenbock zu machen, um von eigenen Versäumnissen bei der Bevorratung und Beschaffung von Schutzausrüstung abzulenken. Bausback sagt dazu: „Es ist sehr bedauerlich, dass er noch immer nicht nachvollziehen kann, warum es ganz unabhängig von der juristischen Bewertung moralisch verwerflich war und bleibt, die Pandemie als Mandatsträger zu einem Geschäftsmodell zu machen.“