So viele Türken wie noch nie stimmen in Deutschland bei der anstehenden Wahl ab. Nutzt das der Opposition? Einiges spricht dagegen.

Die Türkei steht vor einer Richtungswahl. Nach 20 Jahren an der Macht liefert sich Präsident Recep Tayyip Erdogan nach jüngsten Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Neben einem neuen Staatsoberhaupt entscheiden die Wähler in einer Woche auch über ein neues Parlament. Angesichts der knappen Ausgangslage könnten in diesem Jahr die Stimmen der im Ausland lebenden Türkinnen und Türken dafür ausschlag­gebend sein, ob es zu einem politischen Wechsel kommt. 1,5 Millionen Menschen, die in der Türkei wahlberechtigt sind, leben in Deutschland. Es ist die größte Gruppe außerhalb der Türkei.

Othmara Glas Redakteurin in der Politik Folgen Ich folge



Bei vergangenen Wahlen stimmten sie vor allem für Erdogan und seine Partei, die AKP. Bei der Präsidentenwahl 2018 etwa kamen 65 Prozent auf den Amtsinhaber, in der Türkei erhielt er hingegen nur 53 Prozent. Dass Erdogan bei den in Deutschland lebenden Türken so beliebt ist, hat verschiedene Gründe. Ein Punkt ist die Migrationsgeschichte der türkischen Gastarbeiter, erklärt Yunus Ulusoy vom Zen­trum für Türkeistudien an der Universität Duisburg-Essen. „Sie kamen aus den ländlichen Regionen der Türkei, die mehrheitlich konservativ wählen.“ Die größte Op­positionspartei CHP werde hingegen eher von Aufsteigermilieus, Eli­ten und Säkularen gewählt. „Und diese Schichten sind in Deutschland unter­repräsentiert.“

„Erdogan schafft eine emotionale Bindung mit der Türkei.“

Hinzu komme eine Protesthaltung ge­gen die deutsche Öffentlichkeit, die aufgrund der negativen Berichterstattung eine ablehnende Haltung gegenüber Erdogan entwickele. „Die können die Türkeistämmigen teilweise nicht nachvollziehen“, sagt Ulusoy. „Wenn sie in die Türkei reisen, stellen sie fest, dass sich die Türkei unter Erdogan sehr gut ent­wickelt hat.“ Unter jüngeren Türken in Deutschland erfreue sich Erdogan großer Beliebtheit, weil er ihnen das Gefühl ge­be dazuzugehören. Türken der dritten Generation, die schon in Deutschland so­zialisiert sind, fühlten sich noch immer nicht vollkommen von der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert, sagt Ulusoy. „Erdogan hingegen schafft eine emotionale Bindung mit der Türkei.“

Sinem Adar von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin ergänzt, dass die AKP als Regierungspartei sehr gut vernetzt sei in Deutschland. Unter ihrer Ägide wurde das Wahlgesetz so geändert, dass auch türkische Staatsbürger mit Wohnsitz im Ausland in eigens eingerichteten Wahllokalen abstimmen können. Dank der neuen und alten Institutionen wie Religionsverbänden, einschließlich DITIB, ist die Diaspora-Politik in den letzten zehn Jahren systematischer ge­worden. Außerdem werden auch in Deutschland oft tür­kische Medien konsumiert. „Wir dürfen nicht vergessen, dass 90 Prozent der tür­kischen Medien von der AKP kontrolliert werden“, sagt Adar. In den vergangenen Jahren hat es vor allem die AKP geschafft, ihre Wähler in Deutschland zu mobili­sieren. In diesem Jahr, so Adars Eindruck, bringt auch die Opposition mehr Menschen zu den Wahlurnen.

2018 lag die Wahlbeteiligung bei knapp unter 50 Prozent, dieses Jahr wird sie wohl deutlich höher ausfallen. Ein Indiz dafür sind die langen Schlangen vor den Wahllokalen wie in Frankfurt. Obwohl es unter der Woche ist, stehen am Vormittag Hunderte Menschen vor dem türkischen Ge­neralkonsulat an. Viele sind mit Freunden und Familienmitgliedern angereist, aus Darmstadt, Wetzlar, Aschaffenburg.

Generalkonsul Erdem Tuncer schätzt, dass jeden Tag etwa 5000 Menschen ihre Stimme in Frankfurt abgeben. Ein Si­cherheitsdienst sorgt für Ordnung in der Schlange, lässt Ältere und Frauen mit Kindern auch vor, damit sie nicht allzu lange warten müssen. 16 Wahllokale gibt es bundesweit, überall dort, wo auch Konsulate sind. Die Türkei hatte zehn weitere Standorte beantragt, die das Auswärtige Amt nicht genehmigte, sagt Tuncer verärgert. Auch der türkische Außenminister regte sich darüber auf.