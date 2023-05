Anfang Mai hingen AKP-Plakate für die Präsidentenwahl in der Türkei in Nürnberg. Bild: dpa

In der Türkei kommt es in zwei Wochen zu einer Stichwahl. Weder Recep Tayyip Erdogan noch sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu konnten in der ersten Runde der Präsidentenwahl die absolute Mehrheit erringen. Ginge es nach den Türken, die im Ausland ihre Stimmen abgegeben haben, sähe die Lage anders aus. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu hat eine Mehrheit für den Präsidenten gestimmt. Nach Auszählung von 97 Prozent der Wahlurnen kommt Erdogan auf 57 Prozent der Stimmen, Kilicdaroglu auf 40 Prozent. Demnach haben etwas mehr als die Hälfte der 3,4 Millionen Wahlberechtigten gewählt.

Othmara Glas Redakteurin in der Politik Folgen Ich folge



In Deutschland waren 1,5 Millionen Menschen zum Urnengang aufgerufen. Es ist die größte Gruppe der im Ausland gemeldeten Türken. Wie schon in den Vorjahren liegt Erdogan hierzulande deutlich vorn. Er hat mit 65 Prozent gut doppelt so viele Stimmen erhalten wie Kilicdaroglu, der gerade einmal auf 33 Prozent kommt. Auch bei den Parlamentswahlen konnte das von der AKP angeführte nationalkonservative Bündnis gut zwei Drittel der Stimmen auf sich vereinen. Schon bei den Wahlen 2018 hatte Erdogan in Deutschland fast 65 Prozent der gültigen Stimmen bekommen, die AKP gut 56 Prozent.