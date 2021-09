Aktualisiert am

So geht Tübingen gegen SUVs vor

Teures Anwohnerparken : So geht Tübingen gegen SUVs vor

Anwohnerparken in Freiburg. Bild: dpa

Ein Anwohnerparkausweis kostete in Tübingen bisher 30 Euro pro Jahr. Wer einen schweren Geländewagen fährt, soll in Zukunft bis zu sechsmal so viel zahlen. Freiburg könnte nachziehen.