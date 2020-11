Abfallende Infektionszahlen : Trügt der Schein?

Die täglichen Zahlen der Neuinfektionen in Deutschland können dieser Tage dazu dienen, die Bevölkerung in verschiedene Charaktergruppen einzuteilen: Die Optimisten sehen nach drei Wochen „Lockdown light“ den Wendepunkt im Kampf gegen die weitere Ausbreitung von Sars-CoV-2 erreicht, während die eher pessimistisch Veranlagten die Zahlen als Ausdruck allzu zaghafter Kontaktbeschränkungen deuten. Tatsächlich sind die Daten des Robert-Koch-Instituts nach wie vor alles andere als selbsterklärend, daran hat auch die monatelange Erfahrung im Umgang mit ihnen nichts geändert.

Eine zentrale Herausforderung im Verständnis der Daten ist zumindest bereits stärker im Bewusstsein verankert als noch zu Beginn der Krise: Die Zahl der Neuinfektionen reagiert auf Verhaltensänderungen in der Bevölkerung immer erst mit einer beträchtlichen Verzögerung. Wissenschaftler um die Max-Planck-Wissenschaftlerin Viola Priesemann hatten diese Zeitdifferenz zwischen dem Einsetzen von Maßnahmen und deren Wirkung auf die Zahlen für das Frühjahr anhand eines statistischen Modells abgeleitet.

Dabei kamen sie auf einen Wert von rund zwei Wochen: Nach einer Infektion mit dem Virus dauert es im Schnitt fünf Tage bis zum Einsetzen von Symptomen, dann vielleicht noch einmal fünf Tage, bis ein Arzt aufgesucht wurde und das Testergebnis vorliegt, dazu kommt noch der Meldeverzug. An der Gültigkeit der Schätzung dürfte sich nicht grundlegend etwas geändert haben, die Wirkung der neuerlichen Maßnahmen müsste demnach bereits die Zahlen der zurückliegenden Woche bestimmen.

Fast lehrbuchartiger exponentieller Verlauf

Wenn man sich die Zahl der Neuinfektionen im Oktober und November ansieht, folgen diese (in 7-Tage-Glättung) den gesamten Oktober über fast lehrbuchartig einem exponentiellen Verlauf, der dann Anfang November – zwei Wochen nach Angela Merkels eindringlichem Appell zur Kontaktreduktion am 17. Oktober – in seinem Wachstum abflacht. Das tägliche prozentuale Wachstum der Fallzahlen nahm ab diesem Zeitpunkt entsprechend ab: Die Zahlen der Neuinfektionen wuchsen zwar noch, aber sie taten dies immer langsamer. In den zurückliegenden zwei Wochen hat sich das Wachstum der Neuinfektionen nun bei Werten um null eingependelt: Unter Ausgleich der wöchentlichen Schwankungen gibt es jeden Tag zwischen 18.000 und 19.000 zusätzliche positive Fälle.

Dieser Befund ist allerdings mit einer gewissen Vorsicht zu lesen. Denn – eine weitere Erkenntnis dieser Pandemiemonate – die Fallzahlen hängen entscheidend von der je gültigen Testpraxis ab. Die deutschen Labormediziner hatten Ende Oktober vor einer Überlastung gewarnt, es war zu Materialengpässen und Verzögerungen in der Analyse von PCR-Tests gekommen. Das RKI hatte daraufhin am 11. November seine Testkriterien verschärft. Für die Labore schaffte das die erhoffte Entlastung, für die Interpretation der Zahl von Neuinfektionen heißt dies aber, dass mit diesem Datum ein Bruch einhergeht: Dadurch dass nun nur noch diejenigen getestet werden, die eine höhere Infektionswahrscheinlichkeit aufweisen, tauchen mutmaßlich viele milde und asymptomatische Fälle nicht mehr in den Zahlen auf.

Das sieht man auch im Anteil der positiv ausgefallenen PCR-Tests, der in der Kalenderwoche 46 auf neun Prozent gestiegen ist. Die Infektions-Dunkelziffer könnte entsprechend gewachsen sein, auch wenn dabei zu berücksichtigen ist, dass vermehrt auch Schnelltests eingesetzt werden, die vor Ort ausgewertet werden und den Zusammenhang zwischen Testpraxis und der Entwicklung der Zahlen noch schwieriger einschätzen lassen. Doch wie auch immer die gemeldeten absoluten Zahlen zu den wahren Zahlen von Neuinfektionen stehen: Sofern die Testpraxis selbst sich nicht mehr ändert, geben zumindest die Wachstumsraten ein von der Dunkelziffer unabhängiges Bild – und das ist eines, bei dem sich derzeit eindeutig zu wenig tut, um bis Weihnachten die erhoffte Entspannung zu bringen.

Wenn man sich im Vergleich die Zahlen des ersten strengeren Lockdowns ab der zweiten Märzhälfte ansieht, fielen damals die Wachstumsraten sehr viel schneller als heute. In der ersten Aprilwoche wurden sie negativ: Ab diesem Zeitpunkt wurden jeden Tag deutlich weniger Neuinfektionen gemeldet. Angesichts der damals geltenden weitreichenden Maßnahmen ist dieser Unterschied nicht verwunderlich – umso weniger wenn man sich die anhand anonymisierter Mobilfunkdaten erhobenen Mobilitätsinformationen für Deutschland ansieht, an denen die praktische Wirkung der Einschränkungen relativ direkt ablesbar ist.

Deutlich mehr Mobilität als noch im ersten Lockdown

So vergleicht der Google Mobility Report die Bewegungsdaten für verschiedene Ortskategorien als prozentuale Veränderung relativ zum Januar 2020. Der Einfluss des „Lockdown light“ zeigt sich erwartungsgemäß vor allem in der Kategorie „Einzelhandel Freizeit“. An den entsprechenden Orten hielten sich die Deutschen seit Anfang November rund 30 Prozent weniger auf, Ende Oktober lag der Wert bei minus 15 Prozent im Vergleich zum Januar. Beim ersten Lockdown aber war dort die Mobilität um 60 Prozent gesunken. In anderen Kategorien wie „Büro“ oder „Läden für den täglichen Bedarf“ hat der zweite Lockdown, anders als der erste, keine deutliche Veränderung der Mobilität bewirkt.

Das legt nahe, dass es ein langer Weg sein dürfte, bis die Fallzahlen wieder auf das angestrebte niedrige Niveau sinken werden – und damit auch die Lage auf den Intensivstationen sich wieder dauerhaft entspannt. Das Science Media Center rechnete vergangene Woche vor, dass bei einem wöchentlichen negativen Wachstum der Infektionszahlen von minus zehn Prozent die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz erst im Januar wieder unter einen Wert von 50 pro 100.000 Personen fallen würde. Im April hatte das negative Wachstum bei rund 25 Prozent pro Woche gelegen.