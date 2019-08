Sendezeit für Religion : Gott auf Sendung

Die Gläubigen laufen in Scharen davon. Trotzdem haben die Kirchen exklusive Sendezeiten und Sitze in Rundfunkräten. Die Sender finden das okay – und tun nichts.

Obwohl sich Glaubensträger wie Erzbischof Stephan Burger sich wie hier in Freiburg zu den Skandalen der katholischen Kirche äußern müssen, spiegelt sich die gesellschaftliche Veränderung nicht in der Sendezeit der Religionen wider. Bild: dpa

Mehr als die Hälfte der Deutschen sind Katholiken oder Protestanten, insgesamt 44 Millionen. So viele Mitglieder wie die Kirchen schaffen nicht mal die Sportvereine und die Parteien schon gar nicht. Aber die Mehrheit bröckelt mit Macht. Vor wenigen Wochen kamen krasse Zahlen: 2018 sind noch viel mehr Deutsche aus der Kirche ausgetreten als im Jahr davor, 220.000 aus der evangelischen, 216.000 aus der katholischen. Die Vorhersagen sind düster. In einigen Jahren schon werden die organisierten Christen in der Minderheit sein.

Muss sich das auswirken auf die gesellschaftliche Macht der Kirchen? Sie haben Rechte wie kaum eine andere Organisation. Zum Beispiel in Funk und Fernsehen. Die Kirchen sitzen da nicht nur in den Gremien mit am Tisch – genau wie Vertreter der Landesparlamente, Gewerkschaften, Bauern, Lehrer, Naturschützer, Senioren, Behinderten. Die Kirchen haben außerdem eigene Sendezeiten, in denen sie schalten und walten dürfen, wie sie wollen. Die Sender haben mit den Inhalten, die sie zu den festgelegten Zeiten ausstrahlen, nichts zu tun. Aber sie zahlen für die Produktion. „Verkündigungssendung“ nennt sich das Format. Das Wort trifft die Sache gut.