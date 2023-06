Die Ampel will den Bundestag verkleinern. Der Bundespräsident hat die dafür nötige Gesetzesreform nun unterzeichnet. Damit sind jedoch auch Klagen in Karlsruhe möglich.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim DFB-Pokalfinale am 3. Juni in Berlin Bild: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Donnerstag in Berlin das Gesetz zur Reform des Wahlrechts unterzeichnet. Damit kann das Gesetz in Kraft treten. Steinmeier habe am Gesetzgebungsverfahren nichts gefunden, was zu beanstanden wäre, hieß es im Bundespräsidialamt. Allerdings ist Steinmeier politisch nicht zufrieden. Aus dem Präsidialamt war zu hören, der Bundespräsident finde es „bedauerlich, dass es den Parteien nicht gelungen ist, einen breiteren Konsens zu erreichen“. Steinmeier äußerte sich nicht öffentlich.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Mit der Unterzeichnung kann nun auch vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Gesetz geklagt werden, wie es aus der Opposition, vor allem der CSU, schon vor Steinmeiers Unterschrift angekündigt worden war. Sowohl der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident, Markus Söder, als auch die Vorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, hatten Steinmeier aufgefordert, das Gesetz nicht zu unterschreiben.

Im Wesentlichen sieht das veränderte Wahlrecht vor, den Bundestag auf eine Größe von 630 Abgeordneten zu reduzieren. Dadurch, dass es bislang Überhangmandate und Ausgleichsmandate gegeben hat, ist der Bundestag weit über seine gesetzlich vorgesehene Größe von 598 Abgeordneten auf jetzt 736 gewachsen. Zwei Neuregelungen des mit der Mehrheit der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP im Bundestag beschlossenen Gesetzes haben für besondere Kritik gesorgt.

CSU droht Verlust von Sitzen

Da die Zweitstimme, die die Stärke der Parteien regelt, künftig auch dafür ausschlaggebend sein soll, wie viele gewonnene Wahlkreise einer Partei zugerechnet werden, droht vor allem der CSU der Verlust von Sitzen im höchsten deutschen Parlament. Sie pflegt fast alle Wahlkreise direkt zu gewinnen, selbst wenn das Zweitstimmenergebnis das nicht widerspiegelt. Zudem soll die Grundmandatsklausel abgeschafft werden, die den Einzug einer Partei in den Bundestag in Fraktionsstärke ermöglicht, wenn diese unter der Fünf-Prozent-Hürde bleibt, aber drei Direktmandate gewonnen hat.

An diesem Freitag wird sich die Venedig-Kommission des Europarats mit dem neuen deutschen Wahlrecht befassen. In der Ampel hält man den Entwurf der Venedig-Kommission zur Bewertung der Reform für eine Unterstützung. „Der Entwurf bestätigt mich darin, dass die Wahlrechtsreform sowohl vom Inhalt wie auch vom Verfahren nicht zu beanstanden ist“, sagte der Obmann der Grünenfraktion in der Wahlrechtskommission, Till Steffen, der F.A.Z.

Mehr zum Thema 1/

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Hartmann, sagte der F.A.Z., die Würdigung durch die Kommission trage „zur Versachlichung der deutschen Debatte und zur Akzeptanz der überfälligen Wahlrechtsreform bei“.