Flutopfer im Ahrtal : Sie fühlen sich hilflos und vergessen

Auch Wochen nach der verheerenden Flutwelle im Ahrtal finden freiwillige Helfer noch Menschen, die abgeschnitten von jeglicher Versorgung in ihren Wohnungen ausharren. Eine Helferin erzählt, dass sie kürzlich eine 79 Jahre alte Frau im zweiten Obergeschoss eines Hauses in Bad Neuenahr gefunden habe. Die Frau habe auf dem Sofa gelegen und sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Anscheinend hatte sie es nicht geschafft, sich an einem der Versorgungspunkte Essen und Hilfe zu holen. Der alarmierte Rettungsdienst habe sie ins Krankenhaus gebracht, wo sie am nächsten Tag verstorben sei.

Die Helferin ist eine Justizvollzugsbeamtin aus Nordrhein-Westfalen, die seit Wochen ehrenamtlich für den Helfer-Shuttle Ahrtal arbeitet, eine Initiative, die Freiwillige zu Arbeitseinsätzen dorthin bringt, wo sie gebraucht werden. Der Fall zeigt, dass es auf diese Helfer nach wie vor ankommt. Doch es sind immer weniger vor Ort.