AfD plant Präsenzveranstaltung : Meuthens Parteitagsmanöver

Nicht digital: Die AfD will ihren Parteitag weiterhin als Präsenzveranstaltung stattfinden lassen. Bild: dpa

Obwohl Deutschland sich im Teil-Lockdown befindet, hält die AfD an einer Präsenzveranstaltung fest. Notfalls werde man den Rechtsweg beschreiten, kündigt Parteichef Meuthen an – und gibt damit der Stimmung in der Partei nach.