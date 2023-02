Bevor die Abgeordneten der Bremer Bürgerschaft am Mittwoch zusammenkommen, soll ihnen auf dem Rathausplatz ei­ne Tasse Kaffee oder Tee angeboten werden. Gespendet wird das Heißgetränk von den Unternehmern in der Stadt, die sich zu einem in dieser Breite neuen Bündnis zusammengeschlossen und eine Petition gestartet haben. Die Bremer Wirtschaft pro­testiert gegen die Einführung einer Ausbildungsabgabe, die noch vor der an­stehenden Bürgerschaftswahl im Mai be­schlossen werden soll. Die erste Lesung steht am Mittwoch an. Der rot-grün-rote Senat möchte bei den Firmen 0,3 Prozent ihrer Bruttolohnsumme für einen „Ausbildungsunterstützungsfonds“ einsammeln. Aus dem Topf sollen die Unternehmen dann für jeden Azubi 1500 bis 2500 Euro jährlich zurückerhalten – wer nicht ausbildet, zahlt also drauf.

Die Unternehmen fürchten nicht nur, dass mit dieser Umverteilung ein weiteres Bürokratieungeheuer geschaffen wird. Sie halten das Projekt, ein altes Herzensanliegen der Gewerkschaften und der mit ihnen verbundenen Parteien, angesichts des Fachkräftemangels auch für völlig aus der Zeit gefallen.

„Ich tingele heutzutage von Berufsmesse zu Be­rufsmesse“, erzählt der ehemalige Handelskammer-Präses Christoph Weiss, der zu den Anführern des Protestbündnisses gehört. „Denn ich finde gar nicht mehr ge­nug Azubis.“ Weiss leitet ein Zahntechnikunternehmen mit rund 500 Angestellten und fürchtet, dass er eine sechsstellige Summe in den geplanten Fonds einbezahlen muss, für seine 17 Azubis je­doch deutlich weniger herausbekommt. „Ich verstehe den Ansatz nicht“, klagt der Unternehmer, der auch schon für die Bremer CDU aktiv war.

Doppelte Bestrafung für Fleischereien

Der zuständige Wirtschaftsstaatsrat Kai Stührenberg von der Partei Die Linke hält dagegen. Durch den Fonds werde den Firmen geholfen, sich auf die veränderte Lage auf dem Arbeitsmarkt einzustellen. Denn die Ausbildung sei aufwendiger geworden, erläutert Stührenberg. Die Arbeitgeber müssten mit „unterschiedlichen Sprachniveaus“ zurechtkommen; dem ein oder anderen Azubi mangele es auch an „Sozialkompetenz“ oder „Leistungsorientierung“.

Neben den Prämien für ausbildende Betriebe sollen aus dem Fonds deshalb auch Angebote finanziert werden. Es gehe dabei auch um die Ausbildung junger Leute, „die auf den ersten Blick nicht als ausbildungs­fähig erkannt werden“, sagt Stührenberg Von den 30 Millionen Euro, die der Senat insgesamt bei den Firmen einnehmen will, soll rund ein Drittel für solche Maßnahmen bereitstehen. Zwei Drittel sollen als Prämien an die Firmen zurückfließen. Viele Unternehmen würden so mehr ausbezahlt bekommen, als sie einzahlen.

Eine Fleischerei allerdings könnte für die Unbeliebtheit ihrer Branche künftig doppelt bestraft werden. Sie muss auf der einen Seite in den Fonds einzahlen und erhält auf der anderen Seite wenig Prämien, weil sie auch trotz großer Anstrengungen kaum noch Azubis findet. „Ja, da könnte man eine gewisse Ungerechtigkeit erkennen“, gesteht Stührenberg zu. Die Kritik am bürokratischen Aufwand hält er indes für unberechtigt. Lediglich rund zehn Stellen seien für die Verwaltung des Fonds erforderlich. Und die Firmen benötigten für das Ausfüllen des Formulars „maximal eine halbe Stunde“. Für die Inanspruchnahme der Härtefallregel für kleine Unternehmen „noch mal eine halbe Stunde, mehr nicht“.

Zudem seien Branchen mit tarifvertraglichen Ausbildungsmodellen wie im Baugewerbe oder bundeseinheitlichen Modellen wie in der Pflege ausgenommen. Mit Blick auf die anderen Branchen appelliert Stührenberg an die Bereitschaft der Unternehmer, sich an der Lösung des „ge­samtgesellschaftlichen Problems“ auf dem Ausbildungsmarkt zu beteiligen. Das liege in ihrem eigenen Interesse.

Unternehmer wie Christoph Weiss wehren sich jedoch dagegen, dass die Po­litik die finanziellen Lasten eines gesellschaftlichen Problems bei ihnen ablädt. „Wir bilden gerne aus“, beteuert Weiss, „und zwar auch ohne Prämie.“ Doch seien die Firmen nicht für die mangelnde Ausbildungseignung verantwortlich. Diese wurzele tiefer und habe auch mit den Schulen zu tun, die in Bremen häufig nicht nur baulich in schlechtem Zustand sind. Die protestierenden Unternehmer verweisen darauf, dass „Bremen seit Jahren Letzter in Bildungsrankings ist“ und jährlich „etwa 600 Schülerinnen und Schüler die Schulen ohne Abschluss verlassen“.

Der Staatsrat aus dem Wirtschaftsressort hält diese Kopplung des geplanten Fonds an die Bildungsmisere für „populistisch“. Aber als Politiker weiß Stührenberg natürlich auch, dass der Streit um den „Ausbildungsunterstützungsfonds“ Teil des Bremer Wahlkampfs sein wird.