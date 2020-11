Trotz Absagen und Gegendemos : Zahlreiche Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

Aktualisiert am

Auch nach den jüngsten Ausschreitungen in Berlin und Leipzig gehen „Querdenker“ und Corona-Leugner wieder auf die Straße – in Leipzig ohne Genehmigung. Das Ziel sei jetzt, gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern, sagte ein Polizeisprecher.

Polizisten sichern eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Opernplatz in Hannover. Bild: dpa

Auch diesen Samstag sind an vielen Orten in Deutschland Menschen zusammengekommen, um ihren Protest gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen auszudrücken. Nach der kurzfristigen Absage einer Kundgebung von Kritikern der Corona-Maßnahmen in Leipzig kam es zu nicht genehmigten Spontanversammlungen. Im Bereich des Marktes und der Großen Fleischergasse sowie der Windmühlenstraße wollte sich laut Polizei jeweils eine Personenzahl im dreistelligen Bereich beteiligen.

Die Polizei musste Teilnehmer und Gegendemonstranten auseinanderhalten. In der Innenstadt trafen bis zum frühen Abend die gegensätzlichen Lager immer wieder aufeinander, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. „Im Bereich Große Fleischergasse stehen sich noch immer zwei Protestlager gegenüber. Unsere Kollegen trennen diese & unterbinden so ein Aufeinandertreffen“, hieß es. Teilnehmer aus dem Lager der Corona-Maßnahmen-Gegner versuchten, in Richtung Thomaskirche zu drängen, berichtete die „Leipziger Volkszeitung“. Weit sei die Gruppe jedoch nicht gekommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Lage war zeitweise unübersichtlich. Laut Polizei gab es auch Angriffe auf Einsatzkräfte. Details wurden aber nicht genannt.

„Wir haben die Chance, dass es ruhig bleibt“

„Unser Ziel muss jetzt sein, gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern“, sagte ein Polizeisprecher, wie in einem Video der „Leipziger Volkszeitung“ zu sehen war. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung sprach von einem „Katz-und-Maus-Spiel“. Es gebe eine angespannte Situation, die die Polizei aber gut im Griff habe, sagte der SPD-Politiker. „Wir haben die Chance, dass es ruhig bleibt.“ Er sprach zugleich von einer ganz anderen Situation als bei der Leipziger „Querdenken“-Demonstration von vor zwei Wochen, die aus dem Ruder gelaufen war, und einer gut abgestimmten Strategie zwischen Polizei und Versammlungsbehörde.

Die angemeldete Kundgebung von Kritikern der Corona-Politik wurde am Nachmittag überraschend abgesagt, obwohl schon Hunderte Menschen vor Ort waren. Der Versammlungsleiter der Kundgebung in der Innenstadt zog seine Anmeldung zurück, nachdem die Versammlungsbehörde nach Polizeiangaben sein „unvollständiges Attest zur Maskenbefreiung“ nicht akzeptiert hatte. Die Polizei hatte zuvor bereits den Zugang abgeriegelt, weil der Platz mit 500 Personen seine Maximalkapazität erreicht hatte. Alle Personen, die an der Versammlung auf dem Kurt-Masur-Platz teilnehmen wollten, wurden aufgefordert, den Bereich zu verlassen.

Nach der Absage verteilten sich verschiedene Gruppen in der Stadt. Die Polizei sprach von einer sehr dynamischen Lage. Nach Beobachtung einer dpa-Reporterin vor Ort zog am Nachmittag auch eine spontane Antifa-Demonstration mit etwa 200 Teilnehmern durch die Innenstadt. Zu Gegenprotesten kamen insgesamt mehrere Hundert Menschen auf dem Augustusplatz zusammen – teils mit Musik und Tanz. Aufgerufen hatte das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“, das an drei zentralen Orten der Stadt Kundgebungen angemeldet hatte.