Medienberichte über Rücktritt : Das entlarvende Schweigen Berlins zu Lambrecht

Irgenwann ist es zu spät. Irgendwann ist die Gelegenheit vorbei, Rücktrittsgerüchte erfolgreich zu stoppen. Zugegeben, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwischten die zahlreichen Medienberichte über den angeblich bevorstehenden Rückzug von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) in einem schwierigen Moment: am Freitagabend.

Doch zwölf Stunden des entlarvenden Schweigens später, am Samstagmorgen, war es nach den Gesetzmäßigkeiten des politischen Betriebs in Berlin kaum mehr möglich, den auf Verteidigungsministerium, Kanzleramt und die Parteizentralen der Ampelpartner niedergeregneten Berichten über das Ende der politischen Karriere von Christine Lambrecht erfolgreich entgegenzutreten.

In den vorigen Wochen waren Fragen, ob Scholz an Lambrecht festhalte, von der Bundesregierung stets mit einem Ja beantwortet worden, das in gespielter Selbstverständlichkeit daherkam. Am Freitagabend hieß es dann aus dem Umfeld des Kanzlers über die Medienberichte, man „kann dazu nichts sagen“.

Lambrecht fremdelt mit ihrem Amt

Aus dem Verteidigungsministerium verlautbarte am Samstagmorgen wie am Abend zuvor, zu Gerüchten äußere man sich nicht. In den Reihen der Koalitionspartner war in der Nacht zum Samstag fast eine staunende Reaktion zu vernehmen, offenbar wisse man nicht einmal in der SPD, ob Lambrecht nun zurücktreten wolle oder nicht.

Grundsätzlich überraschend wäre der Schritt Lambrechts nicht. Zu offenkundig fremdelte sie auch nach einem Jahr im Amt, in dem der Krieg Russlands gegen die Ukraine die deutsche Verteidigungsministerin auf die zweitwichtigste Position im Kabinett nach dem Kanzler geschoben hatte, mit ihrer Aufgabe.

Nicht nur, dass die Bundeswehr ihr fremd blieb, sie sich in einer so wichtigen Frage wie der Munitionsbeschaffung in Zeiten der alles dominierenden Unterstützung für die Ukraine offen mit dem Finanzminister stritt, hilflos zugeben musste, dass der Schützenpanzer Puma erhebliche technische Defizite zeigt.

Lambrecht erweckte durch mindestens unglückliche Kollisionen ihres Privatlebens mit den Amtspflichten den Eindruck, nicht richtig bei der Sache zu sein. Wie das in der Dynamik des Scheiterns in politischen Ämtern ist, gibt es einen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. In ihrem Fall war es das Silvestervideo vor Berliner Böllerlandschaft, das endgültig den Eindruck fehlender Ernsthaftigkeit der Ministerin belegte.

Doch der Freitag war sowohl für den Kanzler als auch für die Ministerin zumindest nach außen noch nicht verlaufen wie der letzte gemeinsame Arbeitstag. Beide nahmen an der Fraktionsklausur der SPD im Bundestag teil. Scholz versuchte die sozialdemokratischen Gemüter dahingehend zu beruhigen, dass er versicherte, er werde sich bei Waffenlieferungen an die Ukraine nicht von öffentlichem Druck treiben lassen.

Am frühen Nachmittag empfing er den irakischen Ministerpräsidenten Mohammend al-Sudani und sprach vor allem über Gaslieferungen mit ihm. Nicht einmal zwei Stunden später trat Lambrecht mit Generalsinspekteur Eberhard Zorn und Spitzenvertretern der Rüstungsindustrie auf, um Optimismus über die Zukunft des Schützenpanzers Puma zu verbreiten. Business as usual. Oder vielmehr: Pokerface.