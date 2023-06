Söder und Merz zeigen in München, dass sie momentan im selben Boot sind. Die Grünen sind für sie der Hauptgegner – nicht alle in der Union gehen da mit.

Feind AfD, Hauptgegner Grüne: Söder, Merz, Rhein und CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Freitag in der CSU-Parteizentrale Bild: dpa

Die einfachste Möglichkeit, heutzutage die eigene Gesinnung auszudrücken, zumindest für Politiker, die sich selbst für konservativ halten, ist zu grillen. Und zwar kein Gemüse oder Käse, sondern Fleisch oder Würste. Folglich ließen sich der CSU-Vorsitzende Markus Söder sowie der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz am Donnerstagabend, vor der gemeinsamen Präsidiumssitzung der Schwesterparteien, mit Schürze, Zange und Wurst fotografieren. Merz twitterte dazu: „Sommer, Sonne, Union!“

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Das fügte sich einerseits in das Selbstbild gerade der CSU, wonach das schöne Bayern samt Bergen und Sonne ihre Erfindung sei. Andererseits war es aber auch eine Variation des CSU-Slogans „Sommer, Sonne, CSU“, welcher der Partei 2008 so gar kein Glück gebracht, sondern sie die absolute Mehrheit gekostet hatte. Selbst die vermeintlich einfachen und gut gelaunten Botschaften haben es also momentan in sich.