„Trauzeugenaffäre“ : Habecks falsche Fehlerkultur

Robert Habeck lobt sich selbst für das Zugeben von Fehlern in der „Trauzeugenaffäre“ um seinen Staatssekretär Graichen. Das unbedingte Festhalten an seinem wichtigsten Mitarbeiter ist jedoch ein weiterer Fehler.

Robert Habeck möchte gerne ein Politiker neuen Typs sein, einer, der Fehler zugibt, wie er sagt. Auf gewohnte Weise nachdenklich und im Blick auf den politischen Schaden angemessen zerknirscht zeigt sich der Wirtschaftsminister von den Grünen in der „Trauzeugenaffäre“ um seinen Staatssekretär Patrick Graichen.

Dessen Entscheidung, an der Bestellung eines Freund und Trauzeugen zum neuen Chef der staatlichen Energieagentur Dena mitgewirkt zu haben, sei ein Fehler gewesen. Ein Fehler, der benannt worden sei und jetzt mit einer neuen Stellenausschreibung korrigiert werde, so lobt sich Habeck überschwänglich für sein zögerliches Handeln in der selbst verursachten Krise. Olaf Scholz ist nicht ganz so begeistert vom Krisenmanagement des Vizekanzlers.

Dass er sich von seiner Afrika-Reise aus mit einem süffisanten Hinweis auf das künftige Beachten von Regeln in Habecks Haus eingeschaltet hat, zeigt den Ärger des Kanzlers. An Graichen selbst, der Teil eines grünen Familiennetzwerks im Ministerium und drum herum ist, hält Habeck jedoch unverbrüchlich fest. Komme was da wolle – womöglich sogar ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss, den Politiker der Union genüsslich ins Spiel bringen.

Grünen droht Wahlniederlage in Bremen

Habeck hält seinen wichtigsten Mitarbeiter in dem Jahrhundertprojekts Energiewende offenbar für unersetzlich. Ohne Graichen, so rühmt sein Chef dessen Verdienste, wäre es im vergangenen Winter in Deutschland mit leeren Gasspeichern zum Energienotstand gekommen. Doch das unbedingte Festhalten an Graichen ist ein Fehler, der Habeck weitere Glaubwürdigkeit kostet.

Mehr zum Thema 1/

Den Vorwurf der Vetternwirtschaft und des grünen Filzes wird er so schnell nicht los. Dafür sorgt nicht nur die Opposition, sondern schon jetzt auch der Ampelpartner FDP. Für seine Partei könnte sich die Talfahrt wegen der Affäre fortsetzen. Schon am kommenden Sonntag droht den Grünen in Bremen bei der Bürgerschaftswahl eine empfindliche Niederlage. Es wäre auch für Habeck ein Absturz.