Den viel zu späten Rückzug aus einer unhaltbaren Position kann kein anderer Politiker als Robert Habeck so schön bemänteln. „Die Substanz des Fehlers konnte rechtzeitig korrigiert werden.“ Die giftige Substanz in diesem Fall von Filz, Freundschafts- und Familienbanden im erstmals grün geführten Wirtschaftsministerium war die Besetzung des Chefpostens bei der staatlichen Deutschen Energie-Agentur DENA. Bekommen sollte ihn der alte (Partei-)Freund und Trauzeuge von Habecks wichtigstem Mitarbeiter Patrick Graichen. Was den Vorgang so brisant macht: Der beamtete Staatssekretär wirkte als Mitglied der Findungskommission bis zum Schluss selbst mit an dieser Spitzenjobvergabe.

Befangen fühlte sich Graichen trotz der persönlichen Verbindung zu dem von ihm favorisierten Bewerber Michael Schäfer dabei nicht. Obwohl die Regeln in solchen Verfahren vorschreiben, schon den bloßen Anschein zu vermeiden, dass einem Freund oder Verwandten ein Vorteil verschafft wird. Erst als Journalisten Wind von der Personalie bekamen, nahm die „Trauzeugen-Affäre“ ihren Lauf.