Justizminister Marco Buschmann von der FDP und Familienministerin Lisa Paus von den Grünen schreiben gerade an einem Selbstbestimmungsgesetz. Es soll Transsexuellen helfen, ihr Geschlecht im Personalausweis zu ändern. Bisher brauchten sie dafür zwei psychologische Gutachten und ein Gerichtsurteil. Künftig soll es reichen, dem Standesamt zu sagen, wer man ist. Wer sich als Frau fühlt, ist es dann auch, in Ausweis und Akten.

Bis das Gesetz in den Bundestag kommt, kann sich einiges ändern. Im Referentenentwurf aber steht, dass in geschützten Frauenräumen wie Damenumkleiden der Personalausweis keine Bedeutung haben soll. Dort soll weiter das Hausrecht gelten.

Widersprechende Autoritäten

Will eine Transfrau in die Damenumkleide ihres Fitnessstudios, darf der Trainer das verbieten. Zum Beispiel weil sie seinem Bauchgefühl nach zu männlich rüberkommt. Transfrauen können zwar den Ausweis zücken, müssen aber vor jedem Bademeister kapitulieren. Der hat die Prüfvollmacht, die dem Standesamt entzogen wird.

Gesellschaftlicher Friede entsteht, wenn niemand sich gering geschätzt fühlt, was interessanterweise eine Empfindung ist und kein Registereintrag. Gesucht wird kein widerwillig gewährter Zugang zur Damenumkleide, sondern eine natürliche Zugehörigkeit, ohne den schiefen Blick. Der Gesetzentwurf hilft dabei nicht, er befeuert den Konflikt noch. Beide Seiten werden mit sich widersprechenden Autoritäten ausgerüstet: Der eine kriegt den Personalausweis, der andere das Hausrecht.

Statt einer Toleranzkultur entsteht so eine tragische Abwehrspirale. Wer trotz seines Ausweises abgewiesen wird, erhebt natürlich den Vorwurf der Transphobie. Wer das Hausrecht ausübt, um Frauen in ihrer Privatsphäre zu schützen, weist diesen Vorwurf natürlich zurück. Das Versprechen von Ministerin Paus, nun „endlich die Würde der Betroffenen“ zu berücksichtigen, darf also im Alltäglichen gebrochen werden, wo es am meisten wehtut. Betroffene würden vermutlich lieber von einem anonymen Standesamt falsch angesprochen werden und dafür von Mitmenschen Respekt erfahren als umgekehrt.

Ohne Hausrechtsregel werden Rechte von Frauen verletzt

Der Widerspruch wäre beseitigt, wenn die Bundesregierung die Hausrechtsregel fallen ließe. Aber dann täte sich der nächste Widerspruch auf. Die „legitimen Interessen der gesamten Gesellschaft“ sollen laut Justizminister Buschmann auch berücksichtigt werden. Damit sind die Frauen gemeint. Dass wir uns als Gesellschaft dort, wo wir hüllenlos sind, in Frauen und Männer aufteilen, hat nicht den Grund, dass die Männer sich genieren. Es ist eine Maßnahme zum Schutz der Frauen vor Blicken und Übergriffen. Wer Menschen mit Penis in die Frauendusche lässt, zerstört diesen Schutz und stellt zudem die Gefühle der einen über die der anderen. Das führt bekanntlich nicht zur Befriedung einer Gesellschaft.

Wer Frauen sagt, sie sollen sich an dieser Stelle nicht so anstellen, könnte Transfrauen das Gleiche sagen und ihnen die Männerumkleide empfehlen. Warum sollten Frauen ertragen, was für Transsexuelle unzumutbar ist? Es gibt viele Widersprüche dieser Art. Die Hausrechtsregel im Gesetzentwurf spiegelt nur die Widersprüchlichkeit der gesamten Debatte.

Das eigene Gefühl absolut setzen

Zwei Sorten von Menschen stören sich an den Widersprüchen. Solche, die Identitätskrisen anderer ausnutzen, um hämisch zu spotten. Und andere, die denken, dass eine Gesellschaftsordnung nicht auf subjektiven Empfindungen fußen kann, sondern nur auf widerspruchsfreien, verallgemeinerbaren Prinzipien. Zum Beispiel dass der Einzelne nur so frei sein kann, wie er die Freiheit der anderen nicht einschränkt. Oder dass jemand, der seine Gefühle absolut setzt, auch die Gefühle aller anderen gelten lassen muss. Er ist dann für einen völligen Relativismus verantwortlich.

So was nagt am Publikum. Ein Mann sagt, er fühle, dass er eine Frau sei. Woher weiß er, wie sich eine Frau fühlt? Wenn Frausein etwas sein kann, das Männer empfinden können, welche Relevanz hat das Gefühl dann noch für die Geschlechtsbestimmung? Eine Gesellschaft sagt, äußere Geschlechtsmerkmale seien unerheblich, wieso werden diese dann wegoperiert? Wenn Geschlechter etwas Fließendes sind, wieso ist es dann progressiv, sich gängigen Geschlechterklischees anzunähern?

Wer für Respekt kämpft und dabei einen Subjektivismus im Gepäck hat, der die Grundlagen von Rationalismus und Aufklärung angreift, muss sich nicht wundern, dass es Widerstand von Leuten gibt, die es eigentlich gut meinen. Hier liegt die Tragik der Debatte und auch des Gesetzentwurfs. Aus ihm entstehen Verletzungen, die vermeidbar wären. Wer unbedingt als Mann oder als Frau behandelt werden will, vergisst, dass Anerkennung und Respekt unabhängig davon begründbar sind. Beides steht jedem Menschen zu.