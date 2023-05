Auf ein Haus in Gelsenkirchen, in dem sich auch die Wohnung von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) befindet, hat es eine offenbar politisch motivierte Attacke gegeben. Von einem „Anschlag“ mit eingeschlagenen Scheiben, wie in einigen Medien berichtet, wollte ein Sprecher Buschmanns auf F.A.Z.-Anfrage aber ausdrücklich nicht sprechen.

Richtig sei vielmehr, dass die Türe zu dem Mehrfamilienhaus bei dem Vorfall am 19. Mai beschmiert und leicht beschädigt worden. Es sei „umgehend Strafanzeige gestellt“ worden. Der Sprecher bestätigte die Existenz eines mutmaßlichen Bekennerschreibens. Demnach steckt hinter der Attacke eine Gruppe radikaler Transaktivisten.

Die „architektonische Umgestaltung“ des Hauses, in dem Buschmann wohnt, sollte wohl eine Art verquerer Präventionsangriff sein. In dem Schreiben heißt es: „Der Einfluss transfeindlicher Propaganda und antifeministisches Lobbying in diesem Bereich sind als existentielle Bedrohung zu betrachten, der frühzeitig mit maximaler Entschiedenheit begegnet werden muss“, bevor „diese Bedrohung genozidal-faschistischen Charakter annimmt“, wie es in den USA aktuell der Fall sei.

Tatsächlich setzt sich Buschmann jedoch dezidiert für die Rechte von Transpersonen ein und ist federführend am neuen „Selbstbestimmungsgesetz“ der Ampelkoalition beteiligt, das unter anderem den jährlichen Wechsel der „Geschlechtsidentität“ ermöglicht.