Außenansicht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg Bild: Frank Röth

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Beschwerden einer Transfrau und eines Transmannes über Einträge ins Geburtenregister zurückgewiesen. In den am Dienstag in Straßburg veröffentlichten Urteilen wies das Gericht auf staatliche Ermessensspielräume hin.

In einem der beiden Fälle hatte eine Transfrau unter Berufung auf das Recht auf Achtung des Privatlebens gefordert, als Mutter des mit ihrem Samen gezeugten Kindes amtlich eingetragen zu werden. Ein Berliner Standesamt hatte 2015 entschieden, die als Mann geborene Klägerin nicht als Mutter in das Geburtenregister einzutragen.

Der Grund: Die Transfrau habe das Kind nicht geboren. Mutter sei nur die Frau, die das Kind tatsächlich zur Welt gebracht hat. Der Bundesgerichtshof wiederum stellte 2017 fest, dass die klagende Transfrau als Vater eingetragen werden müsse.

Bundesverband Trans enttäuscht

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gab dem Bundesgerichtshof nun recht. In seinem Urteil bestätigte er zudem, dass der frühere Vorname eines transsexuellen Elternteils nach deutschem Recht auch dann angegeben werden müsse, wenn das Kind, wie in diesem Fall, nach der Geschlechtsumwandlung gezeugt oder geboren wurde. Der Gerichtshof entschied ferner, dass die deutschen Behörden einen angemessenen Ausgleich zwischen den Rechten der Klägerin, den Interessen des Kindes und öffentlichen Interessen gefunden haben.

Im zweiten Fall ging es um die Beschwerde eines Transmannes, der als Vater seines Kindes in die Geburtsurkunde eingetragen werden wollte. Der Kläger war als Frau geboren worden und hatte das Kind zur Welt gebracht, nachdem seine Identität als Mann bereits anerkannt worden war. Ein Berliner Amtsgericht entschied gegen seinen Willen, er sei als Mutter des Kindes mit seinem zu diesem Zeitpunkt bereits abgelegten weiblichen Namen einzutragen.

Eine Beschwerde beim Bundesgerichtshof wurde abgelehnt, da die Mutter eines Kindes die Person sei, die das Kind geboren habe. Eine Änderung des Geschlechts einer Person habe also keinen Einfluss auf die Rechtsbeziehung zwischen dieser Person und ihren Kindern, so die Begründung.

Der Europäische Gerichtshof für ­Menschenrechte sah nun kein Fehlverhalten der deutschen Behörden und Gerichte. Eine schwerwiegende Diskriminierung sei nicht gegeben. Der Bundesverband Trans sprach von einem „antiquierten Familienbild“.