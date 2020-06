Aktualisiert am

Fleischereibetrieb Tönnies : Bundeswehr hilft bei Corona-Ausbruch in Gütersloh

Eine Bundeswehrsoldatin trägt Schutzausrüstung in ein Testzelt für ein Corona-Screening in Weißenfels, Sachsen-Anhalt. Bild: dpa

Zur Unterstützung bei der Corona-Bekämpfung rund um einen Fleischereibetrieb der Firma Tönnies sind seit Freitagmorgen auch Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr eingesetzt. Nach Auskunft der Streitkräftebasis sind 25 Bundeswehrangehörige am Ort des Geschehens, um bei einer mobilen Stelle in Gütersloh Covid-19-Reihentestungen durchzuführen.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

Etwa die Hälfte der eingesetzten Soldaten sind Sanitätskräfte, die anderen kommen von einer Panzerbrigade und unterstützen bei der Dokumentation. Grundlage der Hilfe ist eine Ersuchen des Kreises an das Kommando Territoriale Aufgaben. Die regionalen Einsatzkräfte von Technischem Hilfswerk oder Rotem Kreuz waren zuletzt nicht mehr alleine im Stande die Aufgabe zu meistern. Etwa 5000 Personen sollen kurzfristig getestet werden, hieß es nach Agenturangaben.

Bei der Bundeswehr sind seit März bis zu 15.000 Soldatinnen und Soldaten in Bereitschaft, um im Rahmen der Amtshilfe bei der Bekämpfung der Pandemie zu helfen. Mehr als 350 Anträge wurden bereits erledigt oder sind in Bearbeitung. Zuletzt waren etwa 600 Soldatinnen und Soldaten bei konkreten Hilfeleistungen eingesetzt, allerdings mit fallender Tendenz. Deswegen wurden die Bereitschaftszeiten reduziert. Die Bundeswehr steht allerdings weiter bereit um kurzfristig auch intensive Tests zu begleiten oder Infektionsketten nachzuverfolgen, wozu dann wiederum Soldatinnen und Soldaten in Gesundheitsämtern aushelfen können.