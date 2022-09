Tödlicher Polizeieinsatz : Gegen Schützen könnte wegen Totschlags ermittelt werden

Im Fall des bei einem Polizeieinsatz in Dortmund erschossenen Jugendlichen wiegt der Verdacht gegen den Schützen schwerer als bisher bekannt. Zudem wird mittlerweile gegen vier weitere Beamte ermittelt. Das geht aus einem neuen Bericht des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) hervor.

Dass der Polizeieinsatz gegen den 16 Jahre alten Mohammed D. am 8. August in Dortmund aus dem Ruder lief, ergab sich schon aus den bisher bekannten Details. Der unbegleitete minderjährige Flüchtling aus dem Senegal war erst ein paar Tage in Dortmund, als er drohte, sich mit einem Messer umzubringen. Den von einem Betreuer herbeigerufenen Polizisten, die ihn davon abhalten sollten, soll D. sich plötzlich mit dem Messer in der Hand genähert haben, woraufhin einer ihn mit Schüssen aus einer Maschinenpistole tötete.

Gegen diesen Beamten wurde bisher wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Doch nun prüft die Staatsanwaltschaft auch Ermittlungen wegen Totschlags.

Reul spricht von neuer Lage

Zudem hat die Staatsanwaltschaft vier weitere Polizisten im Visier. Bei einer Beamtin, die zunächst Pfefferspray gegen den Jugendlichen einsetzte sowie bei zwei Polizisten, die mit Distanz-Elektroimpulsgeräten (Tasern) auf D. schossen, steht der Verdacht auf Körperverletzung im Amt im Raum, beim Einsatzleiter geht es um Anstiftung zur Körperverletzung. Er hatte den Einsatz von Pfefferspray und Tasern angeordnet.

„Dass sich die Ermittlungen jetzt auch auf vier weitere Beamte beziehen und sich der Tatverdacht gegen den Schützen möglicherweise verschärfen könnte, schafft eine neue Lage“, sagt Reul. „Das zeigt auch, dass hier genau hingeschaut wird. Staatsanwaltschaft und Polizei klären sauber auf.“ Der Minister mahnt zur Geduld. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen, es handle sich bisher nur um einen Anfangsverdacht.

„Über die Frage, ob sich Polizeibeamte in der konkreten Situation richtig oder falsch verhalten haben, wird am Ende die Justiz entscheiden. Dieser Fall wird jetzt sorgfältig untersucht, bietet jedoch keinen Anlass für Verallgemeinerungen.“

Zugleich untermauert Reuls Bericht den Eindruck, dass der Einsatz, an dem zwölf – und nicht wie bisher bekannt elf – Beamte beteiligt waren, von Beginn an nicht der Situation angemessen war und es zu diversen Fehlern kam. Letztlich bleibt unklar, ob D. die Beamten überhaupt bedroht hat und sie sich auf Notwehr oder Nothilfe berufen können.

Zu Beginn des Einsatzes sprachen Beamte den Jugendlichen zwar in zwei Sprachen an. Dass D. aber „zum Weglegen des Messers aufgefordert wurde, haben die Ermittlungen nicht ergeben“, heißt es in dem Bericht.

Fragen wirft auch der Pfeffersprayeinsatz auf. Nach bisherigen Erkenntnissen hockte D. zunächst an einem Gebüsch und hielt sich das Messer mit der Spitze nach oben vor den Bauch. Der Dienstgruppenleiter befahl gleichwohl den Einsatz von Pfefferspray. Erst danach sprang D. nach bisherigen Erkenntnissen auf. Zwei Polizisten versuchten, ihn mit Tasern zu stoppen. Doch der erste Taserschuss traf nicht richtig, auch der zweite führte nicht dazu, dass D. das Messer fallen ließ, „wobei aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen bislang nicht abschließend geklärt ist, wie genau er es führte“, wie es in dem Bericht nun heißt.

Ebenso unklar ist, ob sich D. nach dem zweiten Taser-Einsatz überhaupt noch auf die Beamten zubewegte. Fest steht, dass der zur Sicherung etwas abseits stehende Beamte sodann sechs Schüsse aus seiner Maschinenpistole auf den Jugendlichen abgab. Von ihnen trafen D., anders als bisher angenommen, nicht fünf, sondern vier.

Ein BKA-Gutachten wird erwartet

Der Schütze ist zwischenzeitlich vom Dienst suspendiert worden. Die vier anderen Beamten wurden zunächst intern versetzt.

Eine wichtige Rolle bei der weiteren Aufklärung spielt offenbar auch der aufgezeichnete Notruf des Betreuers. Er wird derzeit vom Bundeskriminalamt (BKA) ausgewertet, „um den genauen Ablauf – insbesondere die zeitliche Abfolge – weiter zu klären“, wie es im neuen Bericht heißt.

Hintergrund ist, dass der gesamte Einsatz mit den tödlichen Schüssen aufgezeichnet wurde, weil der Betreuer die ganze Zeit über in der Leitung blieb. Wie der Dortmunder Oberstaatsanwalt Carsten Dombert der Deutschen Presse-Agentur sagte, sind der Tonbandaufnahme der Betreuer und der Polizeibeamte in der Leitstelle zu hören. Im Hintergrund höre man auch Menschen sprechen und Knallgeräusche, die von Tasern oder der Maschinenpistole stammen könnten.

Das BKA sei offenbar in der Lage, diese Geräusche zu extrahieren und zu bewerten. Auf ein entsprechendes Gutachten des BKA warte man noch.