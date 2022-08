Elf Polizisten und ein Toter : Tödlicher Polizeieinsatz in Dortmund belastet Koalition

Kein innenpolitischer Fall bewegt die Gemüter in Nordrhein-Westfalen derzeit mehr als der Tod des 16 Jahre alten Senegalesen Mohammed D. Das liegt schon an den besonderen tragischen Umständen: Der unbegleitete minderjährige Flüchtling war erst ein paar Tage in Dortmund, als er am 8. August bei einem Polizeieinsatz ums Leben kam – durch fünf von insgesamt sechs Schüssen aus einer Maschinenpistole.

Ein Betreuer der Ju­gendgruppe, in der D. untergekommen war, hatte den Notruf gewählt, weil der Jugendliche vor seinem Bauch mit einem 15 bis 20 Zentimeter langen Messer he­rumfuchtelte. Der Betreuer befürchtete, Mohammed D. – der sich zuvor wegen seelischer Probleme selbst in psychiatrische Behandlung begeben hatte – wolle sich umbringen. Auftrag der insgesamt elf herbeigeeilten Polizisten war, den Ju­gendlichen vor sich selbst zu schützen. Warum misslang das auf so fürchterliche Weise?

Auch zweieinhalb Wochen nach dem Tod von Mohammed D. sind bestenfalls die Umrisse einer Antwort zu erkennen. Die Staatsanwaltschaft Dortmund hält sich als Herrin des Verfahrens mit Äu­ßerungen weitgehend zurück, weil viele Informationen nach ihrer Einschätzung noch nicht gesichert sind. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die Polizisten zunächst versucht, mit D. in mehreren Sprachen Kontakt aufzunehmen und ihn dazu zu bewegen, das Messer fallen zu lassen.

Anfangsverdacht der Körperverletzung mit Todesfolge

Stattdessen lief der Ju­gendliche mit dem Messer auf die Beamten zu, die zunächst versuchten, ihn mit Pfefferspray und dann mithilfe von zwei auch Taser genannten Distanz-Elektroimpulsgeräten zu stoppen. Als auch das scheiterte, soll ein zur Sicherung etwas ab­seits stehender Beamter die Schüsse aus der Maschinenpistole abgegeben haben.

Letztlich müssen die Staatsanwaltschaft und später gegebenenfalls ein Gericht klären, ob dieser 29 Jahre alte Beamte – gegen den wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge er­mittelt wird – aus Notwehr oder Nothilfe für seine Kollegen geschossen hat.

In beiden Fällen wäre es nicht nur Polizisten, sondern jedermann erlaubt, einen Angriff mit jeder zur Verfügung stehenden Waffe abzuwehren. Aktivisten aus dem linken Spektrum gilt der Tod des jungen Senegalesen als Beleg für die angeblich allgemeine Schießwütigkeit der Polizei. Tatsächlich findet die Ausbildung der Beamten unter der Maßgabe statt, die Anwendung von Schusswaffen wann immer möglich zu ver­meiden.

Im Fall Mohammed D. wird auch über eine Reihe grundsätzlicher Fragen wie den Einsatz von Tasern und Bodycams oder die Neutralität der Ermittlungen diskutiert. Bis vor wenigen Jahren führte jede der 47 Polizeibehörden des Landes bei tödlichen Einsätzen die Ermittlungen selbst. Erst der seit 2017 amtierende In­nenminister Herbert Reul (CDU) änderte das 2018. Heute obliegen solche Ermittlungen nur noch den 16 zu Kriminalhauptstellen bestimmten Polizeipräsidien.