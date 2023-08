Nach dem Absturz des Flugzeugs mit dem russischen Söldnerführer Jewgeni Prigoschin auf der Passagierliste hat Außenministerin Annalena Baerbock vor Spekulationen gewarnt. Der Flugzeugabsturz sei erst einige Stunden her, deswegen könne man „keine schnellen Schlüsse ziehen“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag im Deutschlandfunk. Der Vorfall unterstreiche aber, „dass ein System, dass eine Macht, dass eine Diktatur, die auf Gewalt gebaut ist, dass sie eben auch intern nur Gewalt kennt“. Das habe man „auf traurige, dramatische Art und Weise in den Vorjahren schon gesehen, wo Oppositionelle, wo Journalisten, wo einfache Menschen aus dem Fenster gefallen sind oder vergiftet worden sind“.

Zur Zukunft der Söldnertruppe befragt, sagte Baerbock, es sei zu befürchten, „dass Russland mit oder ohne Wagner mit seinem zynischen Spiel, nicht nur in der Ukraine, sondern vor allen Dingen in Afrika weitermacht“. Prigoschin und Wagner seien für schreckliche Taten verantwortlich „gegen das ukrainische Volk und in einem Land nach dem anderen in Afrika“, so die Außenministerin. „Wo immer Wagner hingeht, folgen Tod und Zerstörung und Ausbeutung.“

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sieht sich nach Prigoschins mutmaßlichem Tod, darin bestätigt, dass dieser seinen vermeintlichen Putschversuch vor zwei Monaten „nicht überleben" würde. Es sei noch nicht klar, ob er wirklich tot sei, „aber es würde in das Bild passen, dass Putin seine Gegner schlichtweg aus dem Weg räumt, tötet", so Strack-Zimmermann im Interview mit dem Fernsehsender phoenix.

Auch für diejenigen, die immer noch glaubten, man könne dem russischen Präsidenten mit weißen Tauben begegnen, sei es wichtig zu erfahren, „er ist ein brutaler Machthaber, ein KGB-Mann“. Auch Prigoschin „war und ist ein Verbrecher und ein Mörder. Und insofern hat der eine Teufel sich mit dem anderen eingelassen. Das könnte ein logisches Ergebnis daraus sein“, so Strack-Zimmermann.

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, sagte, er könne beim mutmaßlichen Tod Prigoschins, „nicht an einen Zufall“ glauben. Der Flugzeugabsturz des Söldner-Chefs falle zeitlich zusammen mit der Absetzung eines führenden russischen Generals, der beim Angriffskrieg gegen die Ukraine eng mit Prigoschin zusammengearbeitet habe, sagte Hardt im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Es sei klar gewesen, dass der nach dem abgebrochenen Putsch der Wagner-Gruppe vereinbarte angebliche Frieden zwischen Prigoschin und dem russischen Präsidenten nicht das letzte Wort Putins sein würde und „jetzt schlägt er mit aller Macht zurück", sagte Hardt.

Prigoschin habe Putin übel beleidigt, als er den Angriffskrieg gegen die Ukraine als aussichtslosen Versuch entlarvt habe, die Ukraine unter Kontrolle zu bringen, und zudem die russische Armee als unfähig dargestellt habe. „Damit war klar, da wird es keinen Frieden geben zwischen diesen beiden. Putin kämpft jetzt mit aller Macht und wachsender Brutalität um sein persönliches politisches und vielleicht auch physisches Überleben. Und wir werden in den nächsten Wochen oder Monaten sicherlich noch das eine oder andere Überraschende erleben", so Hardt im Interview mit phoenix.