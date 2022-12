Cottbuser OB Schick : „Wir sind seit einer ganzen Weile an der Kapazitätsgrenze“

Herr Oberbürgermeister, im Oktober hat ihr Vorgänger angesichts hoher Flüchtlingszahlen in einem Brief geschrieben: Wir können nicht mehr. Sagen Sie das auch?

Schick: Ob wir noch können oder nicht – die Cottbuserinnen und Cottbuser, wir alle sind natürlich hilfsbereit. Das will ich vorweg stellen. Wir wissen, dass die Menschen großes Leid erfahren haben und wollen ihnen natürlich auch helfen. Das sage ich auch als Christ. Wir sind nun leider schon seit einer ganzen Weile an der Kapazitätsgrenze. Das betrifft vor allem die Bereiche Kita, Schule und Hort, aber auch das Gesundheits- und Beratungssystem. Unsere Versorgungsinfrastruktur ist an ihre Grenze gekommen. Kostenerstattungen sind das eine, aber der entscheidende Faktor ist der Mensch.

Uns fehlen Menschen, die sich entscheiden, in den besonders belasteten Bereichen mit hohem Personalmangel tätig zu werden. Sicher kann man eine Zeitlang mit Ausnahmegenehmigungen kompensieren, in der Schule Quereinsteiger einsetzen oder die räumlichen Bedingungen nach unten anpassen. Aber die Absenkung von Qualitätsstandards und die beständige Überbelastung von Menschen funktioniert nicht auf Dauer. Um ein Beispiel zu nennen: Natürlich können wir als Schulträger noch einen 29ten, 30ten oder 31ten Stuhl in das Klassenzimmer stellen lassen, aber damit lernen die Kinder natürlich nicht besser in der Schule und es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass die Lehrerinnen und Lehrer frustriert hinschmeißen.

Wie kann zum Beispiel an Schulen kurzfristig etwas verbessert werden?

Es kommen Geflüchtete mit schulpflichtigen Kindern. Wir haben von Anfang an dem zuständigen Schulamt konkrete Vorschläge gemacht, wie wir auf diese akute Situation reagieren sollten und wie wir das Schulamt und das Land Brandenburg als Kommune konkret unterstützen können. Sowohl mit Blick auf die Kinder, aber auch aus schulorganisatorischer Sicht wären Willkommensklassen für uns das Mittel der Wahl.

In Brandenburg gibt es diese Klassen nicht, in denen geflüchtete Kinder erst einmal in einer eigenen Gruppe Deutsch lernen können.

Glauben Sie mir, wenn die Kinder und Jugendlichen eine Grundlage der Verständigung bekommen, ist das für sie ein guter Einstieg. Es wäre mir sehr daran gelegen, dass das Land Brandenburg und auch das zuständige Schulamt nochmals darüber nachdenken, da Druck vom Kessel zu nehmen.

Was könnte noch helfen?

Aufgrund der aktuellen Krisen und des Strukturwandels brauchen wir auch Unterstützung für Schulsanierungen. Das ist übrigens nicht nur ein Thema in Cottbus/Chóśebuz oder in der Lausitz. Wenn wir wollen, dass Familien hier nicht nur arbeiten, sondern leben, dann brauchen wir Unterstützung bei der Herstellung der notwendigen Infrastruktur. Das schaffen Kommunen nicht alleine.

In dem Brief wird auch die Überlastung im Gesundheitswesen angesprochen. Worin besteht die?

Uns fehlen jetzt bereits Fachkräfte, die in diesem Bereich tätig sind. Durch den Zuzug kommen Menschen, die ebenfalls gesundheitlich versorgt werden müssen. Damit verschärft sich das Kapazitätsproblem. Hinzu kommt noch die Sprachbarriere, die eine Behandlungszeit beim Arzt verlängert. Wir müssten uns eigentlich Zeit nehmen, um über die Unterschiede im Gesundheitssystem aufzuklären. Jedes Land handhabt den Arzt- oder Krankenhausbesuch anders. Wenn wir da Menschen noch unnötig durch die Gegend schicken, führt das zu Verwirrung, die wir uns bei dem bestehenden Kapazitätsproblem nicht leisten können.

Sie haben sich vor kurzem bei der Oberbürgermeisterwahl im ersten Wahlgang knapp gegen den AfD-Kandidaten durchgesetzt.

Zur Wahl sind sieben Kandidatinnen und Kandidaten angetreten. Mir haben zur Hauptwahl mit

31,8 Prozent der Wählerinnen und Wähler über 5 Prozent mehr ihre Stimme gegeben als dem Zweitplatzierten. Das war doch ein deutliches Ergebnis.

In der Stichwahl stimmten dann 68,6 Prozent der Wähler für Sie.