Saarlands Ministerpräsident : Hans nennt Werteunion „Beleidigung für alle CDU-Mitglieder“

Der Verein am rechten Rand werde in der CDU nicht gebraucht, sagt Tobias Hans. Ob der angekündigte Rückzug von Kramp-Karrenbauer der CDU wieder Aufwind verschafft, ist noch unklar – bei der Sonntagsfrage legt eine andere Partei zu.

Tobias Hans und seine Vorgängerin als Ministerpräsidentin, Annegret Kramp-Karrenbauer, unterhalten sich 2018 im Landtag in Saarbrücken. Bild: dpa

In der Diskussion um Konsequenzen aus dem Thüringen-Desaster hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) die ultrakonservative Werteunion scharf angegriffen. „Ein Bekenntnis zur Werteunion ist eine Beleidigung für alle CDU-Mitglieder“, sagte Hans der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. Die CDU mache Politik auf den Fundamenten ihrer Werte, weshalb eine Werteunion nicht gebraucht werde.

Die Gruppe hatte die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen begrüßt – obwohl dies durch Stimmen der AfD ermöglicht worden war. Hans forderte jeden in der Werteunion auf, sich zu überlegen, ob sein Platz noch in der CDU/CSU sei: „Wenn nicht, müsste er konsequenterweise sein Parteibuch zurückgeben.“ Anders als es die Beschlusslage der CDU vorsieht, schließt die Werteunion eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht grundsätzlich aus.

Die Gruppe sieht sich selbst als „konservative Basisbewegung in der CDU/CSU“. Sie argumentiert, die CDU sei unter Bundeskanzlerin und Ex-Parteichefin Angela Merkel zu weit nach links gerückt und müsse wieder konservativere Positionen vertreten. Die Werteunion firmiert als eingetragener Verein und zählt nicht zu den offiziellen Parteigliederungen. Sie zählt nach eigenen Angaben mehr als 4000 Mitglieder, die CDU mehr als 400.000.

Scholz rechnet nicht mit Ende der Groko

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sieht durch die Rückzugsankündigung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer den Fortbestand der Großen Koalition nicht gefährdet. Es spreche alles dafür, dass die Koalition wie vereinbart bis zum Ende der Legislaturperiode halte.

Kramp-Karrenbauer hatte am Montag ihren Verzicht auf die Kanzlerkandidatur erklärt. Auch den Parteivorsitz will sie abgeben – allerdings erst, nachdem die Kandidatenfrage gelöst ist. Dies soll nach ihren Worten im Sommer geschehen. Beim Parteitag im Dezember soll dann diese Person zu ihrem Nachfolger oder ihrer Nachfolgerin an der CDU-Spitze gewählt werden.

Scholz sagte dazu, der CDU stünden „erhebliche Diskussionen“ über ihren künftigen Kurs bevor. Die Partei werde „erstmal mit sich beschäftigt sein“. Die Suche der CDU nach einem Kanzlerkandidaten und Parteivorsitzenden werde „die Regierungsarbeit aber nicht beeinträchtigen“.

Linke zweistellig bei Sonntagsfrage

Vom Thüringer Wahl-Debakel profitiert offenbar als einzige Partei die Linke bei ihren Umfragewerten. Laut aktuellem INSA-Meinungstrend im Auftrage der „Bild“-Zeitung verbesserte sich die Partei bei der bundesweiten Sonntagsfrage um zwei Punkte und erreicht nun zehn Prozent. CDU/CSU (27,5 Prozent) und SPD (12,5 Prozent) verlieren je einen halben Prozentpunkt. Die Grünen landen bei 22, die AfD bei 14 und die FDP bei acht Prozent.

Die schwarz-rote Große Koalition käme demnach nur noch auf 40 Prozent. Aber auch ein grün-rot-rotes Bündnis erhielte nur 44,5 Prozent. Eine parlamentarische Mehrheit ergäbe sich für eine sogenannte Deutschland-Koalition aus Union, SPD und FDP mit zusammen auf 48 Prozent. Auf mehr Stimmen käme ein schwarz-grünes Bündnis mit zusammen 49,5 Prozent.

INSA-Chef Hermann Binkert sagte über die CDU-Vorsitzende: „Kramp-Karrenbauer konnte die CDU nicht voranbringen. Am Tag ihrer Rücktrittsankündigung ist die Partei gleich schwach wie vor ihrer Wahl zur Vorsitzenden.“ Über die Stimmung nach der Rücktrittsankündigung von Kramp-Karrenbauer kann die Umfrage nichts aussagen. Befragt wurden 2086 Wahlberechtigte im Zeitraum 7. bis 10. Februar.