Tobias Hans im Interview : „Wenn es wieder mehr Infektionen gibt, müssten wir das Rad zurückdrehen“

Aktualisiert am

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens findet der saarländische CDU-Ministerpräsident Tobias Hans richtig. Sie dürften aber keinen Tag länger als dringend notwendig in Kraft bleiben. Schon jetzt stehe fest: „Der Schaden ist enorm.“

Wenn Sie zu Jahresbeginn gefragt worden wären, wie die Deutschen auf die derzeitigen Einschränkungen ihres Lebens reagieren würden, was hätten Sie geantwortet, Herr Ministerpräsident?

Ich hätte gesagt, dass es unmöglich ist, solche Beschränkungen jemals in Betracht zu ziehen. Ich hätte das für unverhältnismäßig und undemokratisch gehalten. Aber da hat das Coronavirus uns eines Besseren belehrt. Jetzt müssen wir die Menschen schützen.

Das sehen die meisten Menschen offenbar auch so.

Dass fast alle mit an diesem Strang ziehen und sich beeindruckend an die angeordneten Maßnahmen halten, zeigt, dass die Bevölkerung erwartet, dass wir sie schützen. Es sind und bleiben aber Ausnahmemaßnahmen, die auch nur in einer Ausnahmesituation zu rechtfertigen sind und nur für einen begrenzten Zeitraum.