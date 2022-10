Titus Rebhann : Früherer Büroleiter von Baerbock wird Cheflobbyist bei RWE

Nach einem Zeitungsbericht wechselt der ehemalige Büroleiter von Außenministerin Annalena Baerbock zum Energiekonzern RWE. Titus Rebhann soll von März 2023 an die Konzernrepräsentanz in Berlin führen.

Der ehemalige Büroleiter von Außenministerin Annalena Baerbock, Titus Rebhann, kehrt dem politischen Tagesgeschäft den Rücken zu. Das berichtet die Zeitung „Die Welt“. Stattdessen soll er im März kommenden Jahres die Rolle des Cheflobbyisten beim Energiekonzern RWE übernehmen, schreibt die Zeitung.

Rebhann soll den Angaben zufolge die Berliner Konzernrepräsentanz leiten und die „Transformation“ des Konzerns begleiten. Der 38-Jährige war früher Büroleiter in Baerbocks Bundestagsbüro und wechselte mit ihr ins Auswärtige Amt. Hier habe er sich seit Oktober freistellen lassen. Er arbeitete zuvor jahrelang im Büro des Grünen-Energiepolitikers Oliver Krischer, der seit Juni 2022 als Umweltminister in Nordrhein-Westfalen amtiert. Für die Stelle bei RWE habe er sich selbst beworben. Das Auswärtige Amt habe zugesichert, dass Rebhann in seiner Zeit als Mitarbeiter nicht an Vorhaben im direkten Bezug zu RWE mitgearbeitet hätte, hieß es.

Zu seinen zukünftigen Aufgaben wird die „Begleitung energiepolitischer Gesetzgebungsverfahren“ und die „Aufrechterhaltung des Dialogs mit relevanten, politischen Akteuren“ gehören, schreibt die „Welt“. Laut dem „Spiegel“ solle der Grünen-Experte jedoch keine RWE-Interessen gegenüber dem Auswärtigen Amt vertreten.