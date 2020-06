Tierschutz im Bundesrat : Die Grünen und ihr Schweinsproblem

Wie viel Platz braucht ein Schwein? Eine Muttersau mit Ferkeln im Kastenstand Bild: dpa

Der Bundesrat will über neue Regeln beim „Kastenstand“ für Sauen entscheiden. Die grüne Spitze will ihn abschaffen, doch in den Ländern will man die Bauern nicht verprellen. Die Partei steht vor einem Glaubwürdigkeitsproblem.