Nach Mord an Georgier : Regierung weist zwei russische Botschaftsmitarbeiter aus

Ein Georgier wird in Berlin hinterrücks erschossen. Schnell gibt es Spekulationen: War es die Tat eines Auftragskillers – auf Anweisung Moskaus? Das prüft nun die Bundesanwaltschaft. Moskau kündigt derweil „Vergeltungsmaßnahmen“ an.

Die Bundesregierung hat angesichts der jüngsten Erkenntnisse um den Mord an einem Georgier in Berlin zwei russische Mitarbeiter der Botschaft mit sofortiger Wirkung ausgewiesen. Das Auswärtige Amt habe am Mittwochmorgen dem russischen Botschafter Sergej J. Netschajew in der Hauptstadt eine entsprechende Verbalnote übergeben. Das berichtet „Der Spiegel“.

Damit werden die beiden russischen Geheimdienstmitarbeiter unverzüglich zu unerwünschten Personen und müssen Deutschland binnen sieben Tagen verlassen. Das Auswärtige Amt begründete die Ausweisung laut „Spiegel“ mit fehlender Kooperation bei der Aufklärung des Mordes und mit verdichteten Hinweisen auf eine Verstrickung des russischen Staates in den Fall.

Russland hat derweil mit aller Schärfe auf die Entscheidung des Auswärtigen Amtes reagier. Der Schritt sei „unfreundlich und grundlos“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Moskau. „Wir sind gezwungen, eine Reihe von Vergeltungsmaßnahmen zu

ergreifen.“

Die Bundesanwaltschaft am Mittwoch die Ermittlungen im Mordfall an sich. „Wir haben das Verfahren übernommen“, teilte die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mit. „Es bestehen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass die Tötung von Tornike K. entweder im Auftrag von staatlichen Stellen der Russischen Föderation oder solchen der Autonomen Tschetschenischen Republik als Teil der Russischen Föderation erfolgt ist“, erklärte sie am Mittwoch. Es bestehe nach wie vor dringender Tatverdacht gegen den russischen Staatsangehörigen Vadim K. alias Vadim S.. Nach der Tat vom August war der 49 Jahre alter Verdächtige festgenommen worden – es wird seit längerem spekuliert, dass er im Auftrag von russischen staatlichen Stellen gehandelt haben könnte. Medien hatten bei Recherchen Hinweise darauf gefunden, dass der Mann unter falscher Identität nach Deutschland gereist war.

Tornike K., ein 40 Jahre alte Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit, war am 23. August in einem kleinen Park in Berlin-Moabit von hinten erschossen worden. Sein Mörder hatte sich ihm am helllichten Tag auf einem Fahrrad genähert und auf Rücken und Kopf gezielt.

Wegen der möglichen Verstrickung Russlands hatte es früh Forderungen nach einer Einschaltung des Generalbundesanwalt gegeben. Dieser hatte die Berliner Ermittlungen von Anfang an eng verfolgt.

Zuständig ist die Bundesanwaltschaft aber nur dann, wenn es den konkreten Verdacht gibt, dass der Geheimdienst einer fremden Macht hinter einer Tat steht. Dann wird in Karlsruhe die Spionage-Abteilung tätig. Hintergrund ist, dass „geheimdienstliche Agententätigkeit“ die äußere Sicherheit Deutschlands gefährden könnte.

Ein Sprecher der russischen Regierung hatte wenige Tage nach der Tat jede Verbindung bestritten. Er sagte: „Dieser Fall hat natürlich nichts mit dem russischen Staat und seinen Behörden zu tun.“