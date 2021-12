Nach dem Tiergarten-Urteil : Die Bundesregierung muss rasch ein Zeichen setzen

Die Ermordung eines Georgiers im Auftrag des russischen Geheimdienstes mitten in Berlin war ein Anschlag auf die Souveränität Deutschlands. Deutschland muss sich zur Wehr setzen.

Spurensicherung am Tatort im Berliner Tiergarten am 23. August 2019 Bild: dpa

Nach dem Schuldspruch im Tiergarten-Prozess muss die neue Bundesregierung politisch reagieren. Wenn der russische Geheimdienst mitten in Berlin einen Mord verüben lässt, dann ist das nicht nur ein Anschlag auf das Opfer, sondern auch auf die Souveränität des deutschen Staates. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Mordopfer ein Terrorist war – wie der russische Präsident Putin behauptet – oder nicht. Hätten die russischen Behörden tatsächlich Beweise gegen den aus Georgien stammenden Tschetschenen gehabt, hätten sie diese an die deutsche Justiz übermitteln können. Statt dessen behaupteten sie nach dessen Ermordung wahrheitswidrig, Deutschland habe auf Auslieferungsanträge nicht reagiert. Wenn der russische Staat (oder auch nur eine seiner Institutionen) meint, auf deutschem Boden außergerichtliche Justiz verüben zu können, muss die Bundesrepublik sich zur Wehr setzen.

Hinzu kommt: Das Moskauer Regime stuft auch gewaltfrei agierende Oppositionelle als Extremisten ein und stellt sie in Russland rechtlich auf eine Stufe mit den Massenmördern des Islamischen Staates. Viele russische Demokraten sind im zurückliegenden Jahr vor der zunehmenden Verfolgung in Russland in EU-Staaten geflohen. Sie können sich hier nur dann einigermaßen sicher fühlen, wenn Moskau weiß, dass es für jede Art von Übergriff auf diese Exilanten einen politischen Preis bezahlen wird.

Die grausame Realität ist: Ganz zu verhindern sind solche Anschläge nicht. Die internationale Erregung und die Ausweisung von Diplomaten nach den Giftanschlägen auf Alexandr Litwinenko und Sergej Skripal in Großbritannien haben die russischen Geheimdienste nicht vom Tiergarten-Mord abgehalten. Die Sprengstoffanschläge, die russische Agenten in der Tschechischen Republik verübt haben, sind erst Jahre später aufgedeckt worden.

Nicht zu handeln wäre falsches Signal an den Kreml

Die neue Bundesregierung wird nicht umhinkommen, nun einige russische Diplomaten auszuweisen – und es wäre gut, wenn Berlin die Partner in der EU dazu aufforderte, aus Solidarität gleichfalls Maßnahmen zu ergreifen. Doch sind das Symbolhandlungen, die auf Dauer wenig bewirken und zudem noch zur Unzeit kommen. Denn gerade jetzt sind intensive diplomatische Bemühungen notwendig, um einen russischen Überfall auf die Ukraine abzuwenden. Da ist eine solche zusätzliche Belastung nicht hilfreich.

Doch nicht zu handeln geht nicht: Das wäre das Signal an den Kreml, dass ein Vergehen ungesühnt bleibt, wenn er gleichzeitig an anderer Stelle mit einem noch größeren Problem droht. Die eigentliche Schlussfolgerung aus dem Tiergarten-Mord sollte jedoch eine sein, die schon lange vor den Schüssen im Sommer 2019 möglich und nötig gewesen wäre: Eine kohärent standhafte Politik gegenüber dem Putin-Regime, die nicht durch falsche Signale wie die Unterstützung für Nord Stream 2 verwässert wird.