Thunberg über Merkel : „Sie hat eine riesige Verantwortung“

Greta Thunberg am Donnerstag in Berlin Bild: EPA

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat nach ihrem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel mehr Mut und Weitsicht von Politikern und Führungsfiguren verlangt. „Wir wollen, dass Menschen aktiv werden, es wagen, ihre Komfortzonen zu verlassen, die Zukunft wichtiger zu nehmen als die Gegenwart“, sagte die 17-jährige Schwedin am Donnerstag in Berlin. „Wir wollen, dass Anführer aktiv werden und die Klimakrise wie eine Krise behandeln.“ Über Merkel sagte sie: „Sie hat eine riesige Verantwortung, aber auch eine riesige Chance, so eine Anführerin zu werden.“ Die Kanzlerin sei „nett“ und „sehr freundlich“ gewesen.

Thunberg war mit drei Mitstreiterinnen der Bewegung „Fridays for Future“ genau zwei Jahre nach ihrem ersten „Schulstreik“ für mehr Klimaschutz im Kanzleramt zu Gast.

„Wir waren dankbar für die Gelegenheit und für die Zeit, das war sicherlich eine ziemlich lange Unterhaltung“, sagte die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer nach dem Treffen. „Es wurde sehr deutlich, dass wir von verschiedenen Perspektiven auf die Situation schauen. Und wir haben deutlich gemacht, dass wir nicht mehr und nicht weniger verlangen als dass das Pariser Klimaabkommen in Politik übersetzt wird.“ Es sei um deutsche, europäische und internationale Politik gegangen und insbesondere auch um Handelsverträge und CO2-Preise, die den Ausstoß von Treibhausgasen verteuern sollen.

Die Belgierin Adélaïde Charlier verriet aus dem Treffen, die vier hätten Merkel gesagt, sie brauchten Anführer, die mutig genug seien, die notwendigen Schritte zu tun – auch wenn es harte Entscheidungen seien. „Sie hat uns gesagt, dass sie es in Erwägung ziehen wird, zu versuchen, mutiger zu sein.“

Merkel sagte nach dem Treffen, beide Seiten seien sich einig gewesen, dass den Industriestaaten bei der Bekämpfung der Erderwärmung eine besondere Verantwortung zukomme, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Basis dafür sei die konsequente Umsetzung des Pariser Klimaabkommens.

Klimaschutzbewegung begann vor zwei Jahren

Zentrales Thema des Gesprächs von Merkel mit Thunberg sowie Luisa Neubauer und den Belgierinnen Anuna de Wever van der Heyden und Adélaïde Charlier seien die klimapolitischen Schwerpunkte in der laufenden EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands gewesen, schrieb Seibert weiter.

Hintergrund des Treffens ist unter anderem ein Ende Juli veröffentlichter offener Brief der „Fridays for Future“-Bewegung an die internationalen Staats- und Regierungschefs. Unter dem Titel „Face the Climate Emergency“ enthält er einen Sieben-Punkte-Forderungskatalog und wurde den Angaben zufolge bislang von rund 125.000 Menschen unterschrieben. Zu den Erstunterzeichnern zählen Prominente wie Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai, Musikerin Billie Eilish, Schauspieler Leonardo DiCaprio, Autorin Margaret Atwood sowie der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber.

Die Klimaschutzbewegung fordert in dem offenen Brief umgehend Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakrise. Nötig sei der sofortige Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen. Vor zwei Jahren, am 20. August 2018, hatte sich Greta Thunberg erstmals allein vor das schwedische Parlament zum „Schulstreik für Klima“ gesetzt und damit eine weltweit Klimaschutzbewegung ausgelöst.