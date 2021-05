Stephan Kramer in Thüringen : Verfassungsschutzchef zieht Kandidatur für Bundestag zurück

Stephan Kramer hat gelernt, mit Bedrohungen zu leben. Als früherer Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, aber auch als Chef des Verfassungsschutzes in Thüringen, der er seit gut fünf Jahren ist. Kramer nimmt vieles davon ernst, aber auch mit einer fast schon routinierten Gelassenheit auf, doch was sich seit ein paar Tagen an seinen Telefonen und per E-Mail abspielt, sei auch für ihn eine neue Dimension.

Fast täglich gebe es Anrufe von Unbekannten, die forderten, „der Drecksjude Kramer“ solle „verrecken“ oder wünschten ihm „den schlimmsten Krebs an den Hals“, um daran „jämmerlich zu krepieren“. So schildert es Kramer, der im Herbst für die SPD in den Bundestag einziehen wollte, am Freitag der F.A.Z. Insbesondere auch der AfD wirft Kramer vor, „in den letzten Tagen bewusst Falschbehauptungen“ über ihn zu verbreiten, wiewohl die Landespartei mit ihrem Chef Björn Höcke bereits seit Jahren „eine Kampagne“ gegen ihn, Kramer, fahre und ihn etwa zum „Deep State“ zähle, einer Verschwörungserzählung von geheimen Mächten, die im Verborgenen ihre eigene Agenda verfolgten.

Die Information zur AfD gelangte an die Öffentlichkeit

Der aktuelle Aufruhr wiederum hängt mit einer Entscheidung zusammen, die Mitte der Woche in Erfurt bekannt wurde. Auf der wöchentlichen Kabinettssitzung hatte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) noch eine vertrauliche Information für seine Kollegen, wonach das Landesamt für Verfassungsschutz die AfD seit Mitte März zum Beobachtungsfall hochgestuft habe. Damit können die Verfassungsschützer Höckes Landesverband als ersten in Deutschland auch mit dem gesamten Arsenal nachrichtendienstlicher Mittel bearbeiten. In mehreren anderen Bundesländern ist die AfD noch als Verdachtsfall eingestuft. Zwar darf der Verfassungsschutz nicht offiziell über die Einstufung informieren, doch gelangte die Information an die Öffentlichkeit.

Die AfD reagierte wie erwartet empört. Der Verfassungsschutz habe „eine neue Stufe bei der Verfolgung unserer Oppositionspartei gezündet“, erklärten die Landessprecher Björn Höcke und Stefan Möller und warfen Kramer umgehend Amtsmissbrauch vor. Weil Thüringens Verfassungsschutzchef selber für die SPD bei der Bundestagswahl kandidiere, habe er „ein besonders großes Interesse, uns als Wettbewerber zu schwächen“. Das habe nichts mehr mit Demokratie zu tun.

Für die AfD ist die Einstufung als extremistisch besonders heikel, da nun mehrere ihrer Bewerber, die im Staatsdienst tätig sind, ihre Karriere aufs Spiel setzen. Thüringens Innenminister Maier hatte bereits früher klargemacht, dass nicht Bediensteter des Landes bleiben könne, wer Mitglied einer extremistischen Partei sei. Maier wiederum ist Vorsitzender der Thüringer SPD.

So kam nun in den vergangenen Tagen eins zum anderen, weshalb Stephan Kramer am Freitag die Reißleine zog und seine Direktkandidatur im Wahlkreis 192 (Gotha, Ilmkreis) aufgab. Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, schrieb Kramer in einer Erklärung. „Angesichts der aktuellen Gefahren und Bedrohungslage habe ich mich für meine Aufgaben als Behördenleiter des Verfassungsschutzes im Land Thüringen entschieden und will mich auf diese, mit voller Aufmerksamkeit, konzentrieren.“ Zwar nannte er die AfD nicht namentlich, wies aber auf den Versuch „antidemokratischer Kräfte“ hin, seine Kandidatur mit der Arbeit im Amt als unvereinbar hinzustellen, was wiederum „der leicht erkennbare Versuch“ sei, „von eigenen verfassungsfeindlichen Bestrebungen aktuell abzulenken“.

Als Beamter habe er wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger das Recht, sich politisch zu betätigen, wobei dies weder zu persönlicher Begünstigung noch Benachteiligung führen dürfe, so Kramer. Daran habe er sich stets gehalten. Es stehe jedem frei, sich gegen Bewertungen des Verfassungsschutzes auf dem Rechtsweg zu wehren. „Ich sehe solchen Prüfungen mit großer Gelassenheit entgegen.“ Er wolle in dieser Frage jedoch durch seine Person „nicht den geringsten Verdacht oder Zweifel aufkommen lassen und auch keinen Vorwand für antidemokratische Propaganda liefern“, demokratische Grundsätze nicht befolgt zu haben. Zudem müssten das Amt und seine Mitarbeiter davor geschützt werden, weiter zur unbegründeten Zielscheibe von Verfassungsfeinden zu werden.

SPD-Chef Maier nahm den Rückzug am Freitag mit Bedauern zur Kenntnis und verurteilte die Anfeindungen gegenüber Kramer. „Diese haltlosen Unterstellungen weise ich auf das Schärfste zurück“, sagte Maier. Kramer habe sein Amt jederzeit geradlinig ausgeführt. So hatte das Amt der Thüringer AfD Bezüge in die rechtsextremistische Szene sowie eine Verächtlichmachung demokratischer Institutionen attestiert und dass der sogenannte und angeblich aufgelöste völkische Flügel weiter existiere und sich insbesondere das Führungspersonal der Partei daraus rekrutiere.

„Diese Partei kann für niemanden ein politischer Partner sein“

Zuvor hatte auch Thüringens CDU-Chef Christian Hirte die Einstufung der AfD als erwiesen extremistisch begrüßt. „Diese Einschätzung und die damit verbundene Beobachtung halte ich für richtig und konsequent“, sagte Hirte. Höcke und seine Partei arbeiteten aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. „Diese Partei kann für niemanden ein politischer Partner sein.“

Die Einschätzung teilt auch der Extremismusforscher Matthias Quent vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Die Einstufung der AfD als extremistisch sei überfällig, sagte Quent. Den Zeitpunkt der Entscheidung wenige Monate vor der Bundestagswahl und aller Voraussicht nach auch der Neuwahl des Thüringer Landtags allerdings hält er für problematisch, weil in der Tat der Eindruck entstehen könne, sie sei ein Mittel im parteipolitischen Wettbewerb.