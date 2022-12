Anja Siegesmund : Thüringens Umweltministerin tritt überraschend zurück

Die Thüringer Umweltministerin und Vizeregierungschefin Anja Siegesmund zieht sich aus der Politik zurück. „Ich habe aus persönlichen Gründen entschieden, am 31. Januar 2023 meine Ämter niederzulegen und geordnet in neue Hände zu geben“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag in Erfurt. Die Entscheidung überraschte das politische Erfurt, wo die Grünen gemeinsam mit Linken und SPD in einer Minderheitsregierung zusammenarbeiten.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Siegesmund, die auch Spitzenkandidatin der Grünen bei den vergangenen beiden Landtagswahlen war, erklärte, dass sie rechtzeitig vor den nächsten Wahlen im Herbst 2024 den Platz frei machen und der Partei ausreichend Zeit für die Entscheidung geben wolle. „Zur Politik gehört der Wechsel, und ich strebe eine erneute Spitzenkandidatur 2024 nach reiflicher Überlegung nicht an.“

In einem Brief an die Mitglieder der Grünen, der der F.A.Z. vorliegt, schrieb Siegesmund, sie vertraue darauf, dass es dem Landesvorstand der Partei gelinge, eine Nachfolge zu organisieren, „die sich jetzt profilieren und eine starke grüne Stimme sein kann“. Die 45 Jahre alte Mutter von drei Kindern ist die wahrscheinlich bekannteste Politikerin der Grünen in Thüringen. In der Koalition hatte sie den Ruf einer harten Verhandlerin und ehrgeizigen Ministerin. Den Etat des Umweltministeriums etwa hatte sie seit ihrem Amtsantritt 2014 verdoppelt.

Was Siegesmund künftig machen wird, ließ sie offen. Sie wolle jetzt „neue Wege gehen und eine Auszeit nehmen, bevor ich beruflich einen Neuanfang mache“, schrieb sie. Politiker von SPD und Linken, aber auch der CDU in Thüringen bedauerten Siegesmunds Rückzug.

Mehr zum Thema 1/

Mit ihr verliere die Landesregierung „eine der ehrlichsten und fairsten Streiterinnen für ihre Themen“, sagte CDU-Landes- und -Fraktionschef Mario Voigt. Im rot-rot-grünen Kabinett habe sie „für eine realistische grüne Politik“ gestanden. Siegesmunds Entscheidung kam just einen Tag nach der Verabschiedung des Thüringer Haushalts, auf den sich Rot-Rot-Grün und die oppositionelle CDU nach langem Ringen geeinigt hatten. Bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt hatte sich die CDU entgegen der Vereinbarung enthalten. Damit konnte der Haushalt das Parlament passieren, die Union aber ihre Ablehnung deutlich machen.