Nach umstrittener Wahl : Thüringens Ministerpräsident Kemmerich tritt sofort zurück

Nach heftiger Kritik an seiner umstrittenen Wahl zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD hat Thomas Kemmerich seinen sofortigen Rückritt erklärt. Diesen Schritt forderte auch der Koalitionsausschuss – ebenso wie baldige Neuwahlen in Thüringen.

Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Das teilte die FDP-Landtagsfraktion am Samstag in Erfurt mit. Kemmerich selbst kündigte den Schritt in einem Tweet an. Zuvor hatte der Koalitionsausschuss über die Konsequenzen aus der umstrittenen Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten beraten.

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD einigten sich nach Auskunft des SPD-Ko-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans, der ein Foto der Ergebnisse des Treffens auf Twitter teilte, auf die gemeinsame Position, dass der FDP-Politiker „als einzig richtige Konsequenz“ aus seiner Wahl mit Stimmen der AfD noch am Samstag von seinem Amt zurücktreten müsse.

Um für „stabile und klare Verhältnisse für Thüringen zu sorgen“ müsse zudem „umgehend ein neuer Ministerpräsident im Landtag gewählt werden“. Unabhängig davon müssten bald Neuwahlen in Thüringen stattfinden, „aus Gründen der Legitimation der Politik“, hieß es in dem Dokument.

Am Mittwoch war in Erfurt der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsident gewählt worden, was bundesweit einen Sturm der Empörung ausgelöst hatte. Zwar hatten dies Merkel, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und CSU-Chef Markus Söder scharf kritisiert. Die Bundes-CDU konnte sich mit der Forderung nach Neuwahlen in dem Bundesland aber nicht bei der Thüringen-CDU durchsetzen. Zudem sorgte die Forderung von Kramp-Karrenbauer für Verärgerung bei der SPD, dass nun Sozialdemokraten und Grüne in Erfurt einen Alternativkandidaten für den früheren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von den Linken für die Wahl eines neuen Regierungschefs aufstellen sollten. Kemmerich hatte angedeutet, das Amt wieder aufgeben zu wollen, ohne sich allerdings festzulegen, wann dies der Fall sein soll.

Vor der Sitzung des Koalitionsausschusses hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstagmorgen den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte, entlassen und war damit einer Forderung der SPD nachgekommen. „Es ist gut, dass Kanzlerin Merkel Herrn Hirte von seinem Posten als Ostbeauftragter der Bundesregierung abberuft“, teilte die SPD-Ko-Vorsitzende Saskia Esken vor dem Koalitionsausschuss mit. Schwerwiegende Fragen an die CDU seien aber noch zu klären.

Regierungssprecher Steffen Seibert teilte am Samstagvormittag mit, dass Merkel „im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Energie“ die Entlassung des Parlamentarischen Staatssekretärs Hirte entschieden und dem Bundespräsidenten mitgeteilt habe. In der CDU hieß es, dass dieser Schritt eng zwischen Merkel und Kramp-Karrenbauer abgesprochen worden sei. Hirte selber schrieb auf Twitter, dass er auf Anraten von Merkel um seine Entlassung gebeten habe. Der CDU-Politiker war dafür kritisiert worden, dass er Kemmerich öffentlich für seine Wahl zum thüringischen Ministerpräsidenten gratuliert hatte.

In der CDU hieß es, auch Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring habe eine Entlassung Hirtes gefordert, weil dieser öffentlich eine CDU-Kandidatur bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen gefordert hatte. In der Union in dem ostdeutschen Bundesland hatte man generell eine Einmischung von außen beklagt. So hatte sich beispielsweise auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Weiler als Kandidat für die Wahl angeboten, was aber von Mohring zurückgewiesen worden war.

In Unionskreisen hieß es, Kramp-Karrenbauer habe in einem Vieraugengespräch in Erfurt Mohring den Rücktritt nahegelegt. Dies hatte sie auch in der Präsidiumssitzung der CDU am Freitag gesagt, wofür es nach Angaben von Teilnehmern weitgehenden Zuspruch gegeben habe. Mohring wird verantwortlich dafür gemacht, dass die CDU-Landtagsfraktion sich bei der Wahl des Ministerpräsidenten nicht wie ursprünglich vereinbart in allen drei Wahlgängen enthalten hatte. Damit habe sie mitzuverantworten, dass der FDP-Politiker mit den Stimmen der AfD ins Amt gehievt worden sei. Dies hatten sowohl Merkel als auch die CDU-Chefin scharf kritisiert.

In einer neuen Forsa-Umfrage hätten Grüne, SPD und Linkspartei bei einer Bundestagswahl erstmals seit langem wieder eine Mehrheit im Bund. Die FDP stürzt nach dieser Umfrage von zehn auf fünf Prozent ab und müsste um ihren Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Das Treffen im Kanzleramt wurde auch deshalb für bedeutsam gehalten, weil es in der SPD immer wieder Stimmen gibt, die für ein vorzeitiges Ende der großen Koalition plädieren.