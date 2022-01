Reparaturbonus in Thüringen : Ein zweites Leben für Handys und Waschmaschinen

Wenn Stefan Jacobi in seinem Handy­-Reparaturladen in Erfurt an das vergangene Halbjahr zurückdenkt, gerät er ins Schwärmen. Im Sommer hatte die Thüringer Landesregierung ein Reparatur­bonusprogramm für Elektrogeräte aufgelegt, und schon kurz darauf konnte sich Jacobi vor Anfragen kaum retten. „Die Idee hat bei den Leuten enormen Anklang gefunden“, sagt er. Bis zu 70 Prozent mehr Aufträge hätten sie auf einmal zu bearbeiten gehabt. „Hier war richtig Rock ’n’ Roll!“ Jacobi und sein Team reparieren Mobiltelefone und Tablets und dabei in den allermeisten Fällen kaputte Displays. Runtergefallen, drauf getreten, drauf gesetzt – es gibt kaum etwas, was die Monteure nicht kennen.

Bis zum Sommer hätten sie es dabei vor allem mit neuen oder noch sehr jungen Geräten zu tun gehabt, erzählt Jacobi. „Die Geräte sind sehr teuer, da lohnt sich eine Reparatur natürlich.“ Mit dem Reparaturbonus aber seien nun auch Kunden mit vier oder fünf Jahre alten Geräten zu ihm gekommen. Ein neues Display könne auch bei alten Handys schon mal 150 Euro kosten. „So was wäre vorher einfach finanziell unwirtschaftlich gewesen.“