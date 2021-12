Thüringen verliert Prozess : Millionen für die Altlasten des Kali-Bergbaus

Es ist ein teures Urteil, das das Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar jetzt nach jahrelangem Streit zwischen dem Freistaat Thüringen und der Kali + Salz AG (K+S) in Kassel fällte. Danach muss Thüringen weiterhin Millionen-Beträge an K+S für die Sicherung stillgelegter DDR-Kaligruben zahlen. Zu einem ähnlichen Urteil war vor Jahren bereits das Verwaltungsgericht Meiningen gekommen, gegen das die Landesregierung in Berufung gegangen war.

Hauptursache des Streits ist ein 1999 zwischen der damals CDU-geführten Thüringer Regierung, K+S sowie der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), einer Treuhand-Nachfolgerin, geschlossener Vertrag, wonach die öffentliche Hand dem Kali- und Salzkonzern pauschal die Übernahme der Kosten für die Altlastenbeseitigung bis zur Höhe von 409 Millionen Euro (800 Millionen DM) zusagte. Drei Viertel der Kosten übernahm der Bund, den Rest das Land Thüringen.