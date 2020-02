Thüringen : FDP-Fraktionschef Kemmerich wird zum Ministerpräsidenten gewählt

Aktualisiert am

Bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen verfehlt Amtsinhaber Bodo Ramelow auch im dritten Wahlgang eine Mehrheit. Der FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich wird überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt – mit den Stimmen der AfD.

Bei der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten ist der amtierende Regierungschef Bodo Ramelow im dritten Wahlgang gescheitert. Er erhielt 44 Stimmen, FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich 45. Es gab eine Enthaltung. Zuvor war Ramelow im ersten und zweiten Durchgang erwartungsgemäß durchgefallen. Der Linke-Politiker verfehlte am Mittwoch bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt die erforderliche absolute Mehrheit ebenso wie sein parteiloser Gegenkandidat Christoph Kindervater, der von der AfD ins Rennen geschickt worden war.

Die dritten Wahlgang reichte die einfache Mehrheit aus. Für diesen stellte die FDP-Fraktion ihren Chef Thomas Kemmerich überraschend als zusätzlichen Kandidaten auf.

Auf Ramelow entfielen im zweiten Wahlgang 44 Stimmen, Kindervater bekam 22 Stimmen. Es gab Enthaltungen 24 bei insgesamt 90 abgegebenen und gültigen Stimmen. Die absolute Mehrheit liegt bei 46 Stimmen. Ramelow erhielt somit zwei Stimmen mehr als sein geplantes Bündnis Sitze hat. Kindervater bekam genauso viele Stimmen wie die AfD über Mandate verfügt.

„Alle Minister austauschen“

Im ersten Wahlgang hatten 43 Abgeordnete Ramelow ihre Stimme gegeben, Kindervater bekam 25 Stimmen. Vor dem entscheidenden dritten Durchgang, bei dem die einfache Mehrheit ausschlaggebend ist, wurde der Abstimmungsprozess auf Antrag der AfD abermals unterbrochen.

Kurz vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hatte der SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee neue Avancen der FDP ausgeschlagen. Dabei ging es um ein Angebot, nach dem unter einem FDP-Ministerpräsidenten die sozialdemokratischen Minister ihr Amt behalten könnten. Dieses sei „ein politischer Dammbruch“ und „eine Anmaßung“, schrieb Tiefensee am Mittwochmorgen auf Twitter. Die SPD werde weder im Parlament noch in der Regierung einen Ministerpräsidenten „von Gnaden der AfD“ unterstützen.

Tiefensee bezog sich damit auf eine Aussage des Thüringer FDP-Vorsitzenden Thomas Kemmerich. Dieser hatte der Zeitung „Freies Wort“ gesagt, sollte er zum Regierungschef gewählt werden, „müssten auch nicht alle jetzt noch amtierenden Minister ausgetauscht werden, zum Beispiel die der SPD“.

Kemmerich will gegen Ramelow antreten, falls es zu einem dritten Wahlgang kommen sollte. Nach Ansicht von Rot-Rot-Grün kann Kemmerich nur dann hoffen, Ministerpräsident zu werden, wenn er auch von der AfD unterstützt wird. Linke, SPD und Grüne haben zusammen 42 Stimmen im Landtag; AfD, CDU und FDP kommen zusammen auf 48 Stimmen.

Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und Linken warnten die CDU unterdessen davor, einen Oppositionskandidaten mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten zu wählen. „Wenn ein Kandidat mit den Stimmen der AfD gewählt wird, ist das kein Versehen – damit ist eine Brandschutzwand eingerissen“, sagte der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck dem Berliner „Tagesspiegel“. „Die CDU hat mehrfach klar gemacht, dass es keine Kooperation mit der AfD geben darf. Das muss sie jetzt auch in Thüringen beweisen.“