Thüringer CDU-Spitzenkandidat : Morddrohung gegen Mike Mohring

Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen erhält der CDU-Spitzenkandidat eine Morddrohung. Die Verfasser nehmen auch Bezug zum Mord an Walter Lübcke. Nun ermittelt das LKA.

Der Thü­rin­ger CDU-Vor­sit­zen­de Mi­ke Mohring hat per Post ei­ne Mord­dro­hung er­hal­ten. Auf der Kar­te sei auf den Mord an dem Kas­se­ler Re­gie­rungs­prä­si­den­ten Wal­ter Lüb­cke an­ge­spielt wor­den, sag­te der Ge­ne­ral­se­kre­tär des Lan­des­ver­ban­des, Ray­mond Walk, am Don­ners­tag in Er­furt. Auf Anfrage der Deutschen-Presse-Agentur (dpa) sagte eine Sprecherin des Thüringer Landeskriminalamtes am Donnerstag, das LKA habe die Ermittlungen übernommen. Wegen der laufenden Verfahren wollte die Behörde zunächst keine weiteren Details nennen.

Lüb­cke war An­fang Ju­ni von ei­nem mut­maß­li­chen Rechts­ex­tre­mis­ten auf der Ter­ras­se sei­nes Hau­ses in Kas­sel er­schos­sen wor­den. Mohring sei „die Num­mer zwei, die dem­nächst ei­nen Kopf­schuss“ er­hal­te, ste­he auf der hand­schrift­lich ver­fass­ten Kar­te. Laut Walk wird ver­mu­tet, dass der Ver­fas­ser aus dem Reichs­bür­ger-Mi­lieu stammt, da er die Bun­des­re­pu­blik als „Un­rechts­staat“ be­zeich­ne und Mohring we­gen sei­nes christ­li­chen Glau­bens hef­tig an­grei­fe. Lübcke war am 2. Juni auf der Terrasse seines Hauses mit einem Kopfschuss getötet worden.

Mohring selbst, der zur­zeit als Spit­zen­kan­di­dat sei­ner Par­tei im Land­tags­wahl­kampf steht, ha­be be­schlos­sen, wei­ter­zu­ma­chen wie bis­her und sich nicht ein­schüch­tern zu las­sen. „Mike Mohring hat sich dazu entschieden, weiter zu machen wie bisher“, sagte Walk. Der CDU-Fraktions- und Landesparteichef Mohring befindet sich derzeit in der heißen Phase des Wahlkampfes. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Laut Walk wurden Schutzmaßnahmen der Polizei für den Politiker verstärkt.