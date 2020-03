Thüringens Ministerpräsident : Eine Wahl mit vielen Hindernissen

Am Mittwoch soll der Landtag in Erfurt abermals einen Ministerpräsidenten bestimmen. Die FDP will aus dem Saal gehen – und in der CDU gab es einen Corona-Verdacht.

Eigentlich soll der Thüringer Landtag an diesem Mittwoch einen Ministerpräsidenten wählen, doch dann platzte am Dienstag die Nachricht in die Vorbereitungen, dass sich ein Abgeordneter der CDU-Fraktion mit dem Coronavirus infiziert haben könnte. Der Mann aus dem Saale-Orla-Kreis, wo am Montag der erste Corona-Fall im Freistaat gemeldet wurde, stehe unter Quarantäne, sagte eine Sprecher der CDU-Fraktion. Der Abgeordnete sei mit dem Betroffenen in Italien im Skiurlaub gewesen. Dem Thüringer Gesundheitsministerium zufolge zeigte er keine Symptome. Erst am Abend gab es Entwarnung: Eine Infektion wurde nach Angaben des Labors des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz nicht nachgewiesen. Wäre das Testergebnis positiv ausgefallen, hätte wohl die gesamte CDU-Fraktion, an deren Sitzung der Abgeordnete am Montag teilgenommen hatte, in Quarantäne gemusst.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.



Unabhängig davon wies der neue Thüringer CDU-Fraktionschef Mario Voigt am Dienstag Forderungen des Vorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban, zurück, wonach die Abgeordneten der CDU bei der Wahl am Mittwoch den Plenarsaal verlassen sollen, um deutlich zu machen, dass sie Bodo Ramelow nicht wählen. Abgeordnete seien nicht gewählt, „um sich aus der Verantwortung zu stehlen“, sagte Voigt dem MDR. Ramelow stellt sich abermals zur Wahl, nachdem er am 5. Februar im dritten Wahlgang knapp gegen den FDP-Politiker Thomas Kemmerich verloren hatte. Kemmerich war drei Tage später unter großem innerparteilichen und öffentlichen Druck zurückgetreten, weil er mit Stimmen der AfD gewählt worden war. Als Gegenkandidat zu Ramelow stellte die AfD-Fraktion – anders als beim letzten Mal, als sie einen parteilosen Zählkandidaten nominierte – ihren Vorsitzenden Björn Höcke auf. Die AfD werde „auf keinen Fall Bodo Ramelow von den Linken“ wählen, sagte Höcke.

46 Stimmen sind für Mehrheit nötig

Die FDP-Fraktion wiederum kündigte am Dienstag an, weder Ramelow noch Höcke zu wählen und während der Wahl den Plenarsaal zu verlassen, um das zu dokumentieren. „Wir lehnen beide Kandidaten ab“, sagte Fraktionssprecher Thomas Reiter. Zudem werde mit dem Verhalten klar, dass die Liberalen nicht für Ramelow gestimmt haben und die ihm fehlenden Stimmen zur absoluten Mehrheit deshalb nur aus der CDU gekommen sein können. Das sei „ein schöner Nebeneffekt“, so Reiter. Die Ankündigung dürfte als Rache an der CDU-Fraktion zu verstehen sein, aus der mehrere Abgeordnete Kemmerich gedrängt hatten, am 5. Februar gegen Ramelow zu kandidieren, und ihn im dritten Wahlgang auch mutmaßlich fast einstimmig gewählt hatten, sich dann aber nach dessen überraschendem Wahlsieg und der überbordenden Kritik daran maximal von ihm distanzierten.

Um gewählt zu sein, ist in den ersten beiden Wahlgängen die absolute Mehrheit der 90 Abgeordneten nötig, also mindestens 46 Stimmen. Rot-Rot-Grün hat zusammen 42 Abgeordnete, die AfD hat 22. Damit hinge es allein von den 21 Abgeordneten der CDU ab, ob Ramelow im ersten Wahlgang gewählt wird. Die Linke hat stets betont, Ramelow nicht noch einmal in drei Wahlgänge schicken zu wollen. Ramelow selbst sagte, er gehe „völlig zuversichtlich“ in die Wahl. „Aber wir haben es nicht allein in der Hand“, sagte Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow. „Wir gucken seit Tagen alle in eine Glaskugel.“ Ramelow soll lediglich für eine Übergangszeit bis April 2021 gewählt werden, dann soll es Neuwahlen geben.

So hatten es Linke, SPD und Grüne mit der CDU vereinbart. Die CDU fürchtet angesichts verheerender Umfragewerte sofortige Neuwahlen und hat sich deshalb mit Rot-Rot-Grün auf eine bewusst nicht Tolerierung genannte informelle Kooperation für eine begrenzte Zeit verständigt, was die Wahl Ramelows als Übergangsregierungschef beinhaltet. Die Union hat zwar angekündigt, Ramelow „als Fraktion“ nicht mitwählen zu können. Einzelne Abgeordnete verwiesen immer wieder darauf, dass die Wahl geheim und sie in ihrem Mandat frei seien. Bereits am 5. Februar hatte es mutmaßlich aus den Fraktionen von CDU und FDP zwei Stimmen für Ramelow und eine Enthaltung gegeben.

AfD, CDU und FDP gegen Neuwahl

Sollte Ramelow die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang verfehlen, wollte die Linke bisher die Wahl abbrechen und sofort einen Antrag auf Auflösung des Landtags stellen. Dafür sind mindestens 30 Abgeordnete nötig, die Linke, SPD und Grüne zusammen haben. Zustimmen müssten dem Antrag dann allerdings mindestens 60 Abgeordnete, die Hürde ist also noch höher als bei der Wahl des Regierungschefs. AfD, CDU und FDP haben sich gegen eine Neuwahl ausgesprochen. Da aber Björn Höcke weiter im Rennen bleiben dürfte, würde wohl auch Ramelow in einen zweiten Wahlgang gehen, da sonst Höcke als Alleinkandidat in einem dritten Wahlgang gewählt werden könnte. Verfehlt Ramelow auch im zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit, kommt es wie am 5. Februar abermals zu einem dritten Wahlgang.

In diesem gilt der Kandidat als gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereint. Zudem können spontan weitere Kandidaten in das Rennen einsteigen, so wie vor vier Wochen Thomas Kemmerich von der FDP. Sowohl CDU als auch FDP haben jedoch angekündigt, auch im dritten Wahlgang keinen eigenen Bewerber aufstellen zu wollen. Sofern CDU und FDP – die dazu in den Plenarsaal zurückkehren müsste – dann nicht für Höcke stimmen, wäre Ramelow mit den 42 Stimmen seiner rot-rot-grünen Minderheitskoalition gewählt. Auf die CDU-Stimmen käme es nicht mehr an.