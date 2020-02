Aktualisiert am

Regierungskrise in Thüringen

Regierungskrise in Thüringen :

Regierungskrise in Thüringen : Verzichtet Bodo Ramelow auf eine Kandidatur?

Bei Gesprächen zwischen CDU, SPD, Grünen und Linken deutet sich in Thüringen ein Weg aus der Regierungskrise an. Offenbar könnte Bodo Ramelow auf eine Kandidatur verzichten – und den Weg für eine CDU-Politikerin als Ministerpräsidentin frei machen.

Auf der Suche nach einem Weg aus der Regierungskrise in Thüringen könnten CDU, SPD, Grüne und Linke eine Lösung gefunden haben. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, will sich der frühere Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei nicht mehr für eine Wahl zum Ministerpräsidenten zur Verfügung stellen. Stattdessen schlug Ramelow bei einem Treffen am Montagabend offenbar seine Vorgängerin im Amt, Christine Lieberknecht von der CDU, als gemeinsame Kandidatin der vier Parteien vor.

Am Montagabend trafen sich Vertreter der Parteien in Erfurt zu Gesprächen, um zu beraten, wie das Land nach dem Rücktritt des FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich aus der politischen Krise geführt werden könne. Kemmerich war Anfang Februar nach nur einem Tag im Amt zurückgetreten, nachdem seine Wahl mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD bundesweit für ein politisches Beben gesorgt hatte. Kemmerich ist nur noch geschäftsführend im Amt.

Christine Lieberknecht regierte den Freistaat bereits von 2009 bis 2014 und wurde vor sechs Jahren als Ministerpräsidentin von Ramelow abgelöst, nachdem sich SPD und Grüne für ein Bündnis mit der Linkspartei und gegen eine Koalition mit den Christdemokraten ausgesprochen hatten.