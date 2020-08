Kalisalzabbau in Thüringen : Der salzigste Fluss Europas

Wenn Klaus Reinhardt daheim spazieren geht, fühlt er sich bisweilen wie an der Nordsee. Er sieht Salzwiesen und weiße Krusten, die unter den Schuhen knirschen. Dabei wohnt er in Dankmarshausen, Thüringen, im westlichsten Zipfel des Wartburgkreises. Über poröse Stellen dringt hier Salz an die Oberfläche und lässt das Gras braun werden. Dort, wo das Salz schon länger da ist, gebe es eine „Pflanzenwelt wie an der Nordsee“, sagt er.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.



Wenn die Werra, die durch das Dorf fließt, im Frühjahr über die Ufer tritt, bleibe stets Salz auf den Auen zurück. „Die Werra hat den schlechtesten Zustand in Europa“, sagt Reinhardt. „Der Fluss ist ein besserer Abwasserkanal, das muss man so sagen.“ Das aber sieht und riecht man kaum, man schmeckt es nur: Der Fluss führt Salzwasser.