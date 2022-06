Rot-Rot-Grün und CDU einig : Thüringer Lösung im Streit um Windkraft

Windkraftanlagen in Wipperdorf in Thüringen. Bild: dpa

Wie sehr mal wieder alles mit allem zusammenhängt, macht Bodo Ramelow am Mittwochmorgen in Erfurt deutlich. Der Thüringer Ministerpräsident hat kurzfristig zu einem Pressegespräch geladen, und er ist in Fahrt, weil im Freistaat mal wieder die politische Eskalation droht. Im Detail geht es um Windräder und den Abstand zu Siedlungen, doch so eine Kleinigkeit ist normalerweise nichts, in das sich Ramelow persönlich einschaltet. Die politische Lage ist jedoch nicht normal in Thüringen, vielmehr ist das Grundproblem seit gut zwei Jahren dasselbe: Linke, SPD und Grüne haben keine Mehrheit im Landtag und sind deshalb auf mindestens vier Stimmen aus CDU und FDP angewiesen. Einigen sich die Fraktionen bei ihren Vorhaben nicht vorher, kann die AfD genüsslich das Zünglein an der Waage spielen.

Das war auch die Ausgangslage in diesem Fall. Die CDU wollte gesetzlich regeln, dass neue Windräder in Thüringen mindestens tausend Meter Abstand zur Wohnbebauung haben müssen. Linke, SPD und Grüne waren dagegen. Und weil FDP und AfD ankündigten, den CDU-Vorschlag zu unterstützen, hätte die Opposition der Minderheitsregierung einen Arbeitsauftrag erteilt. Das allein hätte kaum zu großer Aufregung geführt, würde es nicht auf die Stimmen der AfD ankommen. So wurde der CDU-Antrag zur Steilvorlage, die auch Vertreter der Bundesparteien ideologisch ausschlachteten.